Erster Gradmesser für den VfR

Mannheim.Als vor der Saison die Namen der Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden fielen, wurden der VfR Mannheim und der ATSV Mutschelbach sehr oft genannt. Gleich am zweiten Spieltag der noch jungen Saison treffen nun beide Teams aufeinander. Der VfR spielt zu Hause, Anpfiff der Top-Begegnung im Rhein-Neckar-Stadion ist am Samstag, 16 Uhr.

„Ob das die Spitzenpartie ist, weiß ich nicht. Dazu ist es eigentlich noch zu früh in der Saison. Aber sicher wird das ein interessantes Spiel“, sagt Andreas Backmann, der Coach des VfR Mannheim. Den ATSV Mutschelbach sieht der Mannheimer Trainer einen Tick weiter als seine Mannschaft. „Wir haben in der vergangenen Woche beim 3:0-Sieg in Neckarelz mit neun neuen Spielern angefangen. Mutschelbach hat dagegen beim Erfolg beim SV Langensteinbach gerade einmal zwei Neuzugänge in der Startformation gehabt. Ich würde schon sagen, dass der ATSV einfach besser eingespielt ist als wir, da greifen die Automatismen doch wohl eher als bei uns“, sagt Backmann.

Gefährliche Standards

Der VfR-Trainer hat zudem noch eine große Stärke des kommenden Gegners ausgemacht: „Bei Standardsituationen sind sie brandgefährlich. Beim 3:0 gegen Langensteinbach haben die Mutschelbacher gleich bei zwei solcher Situationen nach einem ruhenden Ball zugeschlagen und so da Spiel entschieden. Da müssen wir doch sehr aufpassen. Das ist eine eingespielte Mannschaft mit großer individueller Klasse“, macht Backmann klar.

In der Anfangsformation wird sich beim VfR höchstwahrscheinlich nichts tun. „Wir haben alle Jungs an Bord, Spieler wie Max Denefleh oder Rafael Cardoso sind eine Woche weiter. Sie sind im Kader. Dann kommt auch noch Marc Thau für die Abwehr neu hinzu. Es sieht momentan personell wirklich sehr gut aus“, berichtet der VfR-Trainer, der die Mutschelbacher vielleicht leicht im Vorteil sieht, aber auch klarmacht: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen.“

Auch Fortuna Heddesheim erwischte am ersten Spielwochenende einen Start nach Maß. Im Duell gegen die TSG Weinheim feierte das ebenfalls als Mitfavorit auf Aufstieg und Titel gehandelte Team einen 4:0-Sieg. Am Sonntag, 15 Uhr, wartet auf die Mannschaft von Trainer Rene Gölz nun aber eine ziemlich harte Nuss. Die Fortuna muss zu Germania Friedrichstal. Die Platzherren gelten als sehr unangenehmer Gegner, haben allerdings ihr Auftaktspiel beim FC Olympia Kirrlach mit 0:2 verloren.

Waldhof II in Durlach-Aue

„Wir haben uns das Spiel angeschaut, Friedrichstal ist kampfstark und bei den Standards gefährlich. Vorn haben sie mit dem ehemaligen VfR-Mannheim-Akteur Abdelrahman einen sehr schnellen, starken Stürmer“, sagt der Heddesheimer Coach Rene Gölz. Der Trainer kann wieder auf die zuletzt fehlenden Ajdin Zeric, Marcel Gebhardt, Andreas Adamek und Fabian Feigenbutz zählen. „Wir schöpfen Stand jetzt am Sonntag aus den Vollen“, sagt Gölz.

Der SV Waldhof II muss ebenfalls am Sonntag, 16 Uhr, bei der SpVgg Durlach-Aue ran. Das U 23-Team der Blau-Schwarzen kommt als Favorit. Durlach-Aue verlor am ersten Spieltag gegen den SV Spielberg überraschend klar mit 1:7.

