Chance für die Jugend?

Hat er Alternativen? „Mit Steffen Kochendörfer, Norman Refior oder Christopher Hiller fehlen derzeit drei Stammspieler, die wären durchaus etwas für die erste Elf. Aber egal. Dann spielen demnächst eben A-Jugendspieler wie Djahini, der in seinen 20 Minuten Einsatzzeit mehr gemacht hat als so mancher gestandener Spieler. Dann zahlen wir halt Lehrgeld. Ich bin der zweite Trainer, aber so mancher Herr in der Mannschaft versteht es momentan offenbar nicht, dass man sich auch einmal auf dem Platz zerreißen muss.“

Eine richtig schlechte Leistung hatte Wengerts Team in den 90 Minuten zuvor eigentlich nicht gezeigt. Der VfR erspielte sich mehr Chancen als der Gegner heraus. Ein Kopfball von Piero Adragna (35.) verfehlte knapp sein Ziel, Marc Haffa traf kurz vor der Pause nur den Innenpfosten (42.). Kurz nach dem Seitenwechsel parierte Marcel Lentz im VfR-Tor einen Kopfball von Patrick Roedling (47.). Danach drückten wieder die Mannheimer. Haffa (51.) und Jonas Meier-Küster (54.) scheiterten aber völlig frei am guten Friedrichstaler Keeper Patrick Haumann.

Dann ging die Germania nach schwachem Abwehrverhalten des VfR durch Claudio Ritter mit 1:0 (69.) in Front. Die Platzherren wehrten sich gegen die Niederlage. Doch nach dem Kontertor durch Roedling in der 85. Minute zum 0:2 war die Partie entschieden. Die letzte Torchance für die Mannheimer hatte Jospeh Olumide, dessen Schuss knapp über das Tor strich (90. +2).

„Waren irgendwie müde“

„Wir sind nach dieser Niederlage natürlich richtig enttäuscht, wir wollten die Tabellenführung verteidigen“, sagte VfR-Kapitän Ajdin Zeric nach dem 0:2 und befand: „Wir hätten das Ding in der ersten Hälfte entscheiden müssen. Letztlich waren wir irgendwie dann müde. Der Trainer hat alles gut analysiert, für ihn ist es sicher auch kein schönes Ergebnis.“

Wengert sagte unterdessen: „Das war für uns insgesamt ein schwerer Rückschlag in Sachen Aufstieg, aber es muss sich jetzt etwas ändern.“ Am nächsten Wochenende steht für den VfR die Begegnung bei der abstiegsbedrohten, aber heimstarken SpVgg Neckarelz an.

