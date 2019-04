Fortuna stürzt VfR in Depression

MANNHEIM.Aus den Lautsprechern im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion schallte am Samstagnachmittag die Fan-Hymne „Football’s Coming Home“. Das Lied der Lightning Seeds gehört seit vielen Jahren zum Fußball. Doch der Evergreen besitzt bekanntlich einen pessimistischen Unterton. Er erzählt davon, dass das Fußball-Mutterland England seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 immer wieder in seinen Titelhoffnungen enttäuscht wurde. Und irgendwie passte das Lied am Samstag auch zum VfR Mannheim. Der Fußball-Verbandsligist verlor das Derby gegen Fortuna Heddesheim mit 0:2 (0:1), ihm droht, im vierten Jahr in Folge den Aufstieg in die Oberliga-Baden-Württemberg trotz größter Anstrengungen zu verpassen.

VfR-Teamchef Jener Külbag zuckte hilflos mit den Schultern. „So ein Spiel darfst du nicht verlieren. Die Mannschaft hat großen Aufwand betrieben, ihre Chancen aber nicht genutzt. Da fehlen der letzte Wille und vielleicht auch der Schuss Qualität“, sagte er: „Manchmal muss man das Glück erzwingen.“ Nach der dritten Niederlage in Folge ist der VfR in der Verbandsliga Nordbaden auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfB Gartenstadt wuchs auf elf Punkte an. Der Ligazweite SV Sandhausen II liegt nun bereits fünf Punkte vor dem VfR. Am nächsten Wochenende müssen die Rasenspieler beim ATSV Mutschelbach antreten, der am Samstag in Weinheim mit 3:1 gewann und die Rasenspieler auf Rang drei ablöste. Kurz: Es sieht in Sachen Aufstieg für das Team des jungen Trainers Serkan Secerli, der nach Abpfiff intensive Einzelgespräche mit einigen seiner Akteure führte, nicht gut aus. Jener Külbag machte klar: „Wir denken jetzt erst einmal nicht an Platz zwei. Wichtig ist in erster Linie, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen, um zurück in die Spur zu kommen.“

Heddesheim mit besserem Start

In einer eher schwachen Verbandsligapartie hatten die Rasenspieler über 90 Minuten mehr Ballbesitz. Die Fortuna ging aber kurz vor der Pause in Führung. Nach Flanke von Yannick Tewelde köpfte Torjäger Cihad Ilhan zum 1:0 (39.) ein. Nach dem Seitenwechsel vergab zunächst Dennis Lodato die Heddesheimer Chance auf den zweiten Treffer (49.).

Der VfR machte nun Druck. Ein Schuss von Steffen Kochendörfer wurde von Fortuna-Kapitän Marcel Höhne abgeblockt (54.), ein Kopfball von Bartosz Franke verfehlte knapp das Ziel (80.). Sonst wirkte der VfR im Spiel nach vorn allerdings eher planlos. Fabio Schmidt gelang nach einem Konter mit dem Heddesheimer 2:0 (86.) die Entscheidung.

Ebenfalls bitter für die Platzherren: Bei Piero Adragna und René Schwall, der noch der beste VfR-Akteur war, brachen alte Blessuren auf. Beide mussten verletzt raus, ihre Einsätze gegen Mutschelbach sind mehr als fraglich.

Während bei den Akteuren und dem Anhang des VfR tiefe Depression herrschte, waren die Heddesheimer nach dem Auswärtssieg völlig aus dem Häuschen. Der Sportliche Leiter Manfred Jordan und Trainer René Gölz hüpften nach Abpfiff wild auf dem Rasen herum und klatschten ihre Spieler ab. „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Es war kein gutes Spiel, aber wir hatten die klareren Torchancen und haben deshalb verdient gewonnen“, jubelte der Heddesheimer Coach.

Die Fortuna hat nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit dem Sieg im Rhein-Neckar-Stadion nun 44 Punkte. Die Heddesheimer rückten auf Platz vier vor und stehen vier Zähler hinter Sandhausen II. „Wir sind nun wieder dran“, befand Gölz, während sein Stürmer Dennis Lodato betonte: „Wir haben das diesmal viel besser gemacht als noch in den beiden letzten Partien davor. Nun wollen wir den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen. Klar, ich würde in der nächsten Saison super gerne in der Oberliga spielen.“

