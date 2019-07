Große Zuversicht bei den Rasenspielern

Mannheim.In diesen Tagen erinnert man sich beim VfR Mannheim gerne wieder an die deutsche Fußball-Meisterschaft, die vor 70 Jahren in die Quadratestadt ging. Die Gegenwart heißt allerdings Verbandsliga, aus der die Kicker des Traditionsklubs so schnell wie möglich wieder heraus möchten. In den vergangenen Jahren hat es nicht geklappt, nun nehmen die Rasenspieler einen neuen Anlauf. Unter der Anleitung

...