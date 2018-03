Heddesheim trauert vergebenem Elfer nach

Anzeige

Heddesheim.Ohne Sieger ist am Samstag das Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga zwischen Fortuna Heddesheim und Tabellenführer VfR Mannheim geblieben. Bei Eisschrank-Temperaturen und strahlender Sonne sahen 500 Zuschauer ein 0:0, bei dem die Platzherren dem Sieg näher waren. Heddesheim vergab sogar einen Foulelfmeter.

Was genau in Heddesheims Trainer Rene Gölz vorging, als sich sein Spieler Daniel Gulde in der 56. Minute den Ball schnappte und entschlossen zum Elfmeterpunkt schritt, wollte er nach Abpfiff nicht genau verraten. Nur so viel: „Eigentlich war das so nicht abgesprochen.“ Schießen sollte der zuvor eingewechselte Gulde den Strafstoß also offenbar nicht. Warum er trotzdem antrat, nachdem sein Kollege Yannick Tewelde im Sechzehner von Steffen Kochendörfer aus Sicht von Schiedsrichter Lukas Heim regelwidrig angegangen worden war (56.), wusste nur Gulde. Der Heddesheimer Routinier lief an – schoss, aber direkt in die Arme von VfR-Keeper Marcel Lentz.

Fortuna: Tsiflidis – Mühlbauer, Malanga, Lodato (82. Wöppel), ... Fortuna: Tsiflidis – Mühlbauer, Malanga, Lodato (82. Wöppel), Lerchl (60. Dirks) – Höhn, Schwöbel, Marschlich, Özdemir, Tewelde – Kuloglu (52. Gulde, 89. Hartmann). VfR: Lentz – Denefleh, Kirschner, Kochendörfer, Gebhardt – Hiller (71. Malchow), Herm, Meier-Küster (67. Olumide), Zeric (77. Nsowah) – Baltaci, Refior (54. Haffa). Tore: Fehlanzeige. Beste Spieler: Özdemir, Tewelde – Lentz, Kirschner. Zuschauer: 500. Schiedsrichter: Heim (Wiesental) bol

Fortuna lange in Unterzahl

Sofort ging der Tabellenführer zur Gegenattacke über. Marc Haffa lief alleine auf das Gehäuse der Fortuna – und wurde vom Heddesheimer Verteidiger Christian Mühlbauer unfair gebremst. Referee Heim zeigte dem Abwehrspieler die Rote Karte. In der Folge mussten die Gastgeber in Unterzahl spielen, retteten aber den Punkt. „Wenn du gegen den Tabellenführer so eine Chance hast, dann bist du natürlich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden“, befand Gölz, der weiter betonte: „In der ersten Halbzeit haben wir in der Offensive ohne Druck gespielt.“ Der VfR war im ersten Durchgang das bessere Team, kam abgesehen von zwei Schüssen von Ajdin Zeric (5., 20.) aber zu keiner klaren Chance.