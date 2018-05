Im Derby steht viel auf dem Spiel

Anzeige

Friedrichsfeld vor Titelgewinn

Rein theoretisch hat der VfR sogar noch Chancen auf den Meistertitel. Tabellenführer Germania Friedrichstal hat momentan sieben Punkte Vorsprung auf die Rasenspieler, könnte am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Bruchsal die Meisterschaft klarmachen.

Küllbag hat Respekt vor dem kommenden Gegner: „Der VfB ist eine starke Mannschaft.“ Der VfR-Teammanager hofft darauf, dass seine Spieler konzentriert zur Sache gehen. „Wir müssen gewinnen – irgendwie“, sagt er. Bis auf den weiter angeschlagenen Christopher Hiller hat VfR-Coach Wengert alle Leistungsträger an Bord.

Der VfB Gartenstadt ist das viertbeste Rückrundenteam der Verbandsliga. Die Saison begann alles andere als gut für die Gelben Bären, die als Aufsteiger eigentlich von Beginn an für Furore sorgen wollten. Nach neun Spieltagen rangierte Gartenstadt allerdings nur auf dem 15. und somit vorletzten Tabellenplatz. Erfolgscoach Reiner Hollich nahm seinen Hut.

Sein Nachfolger war Dirk Jörns, der in der vergangenen Saison die TSG 62/09 Weinheim zur Verbandsligameisterschaft geführt hatte. Der Coach brachte frischen Schwung und hat den VfB in sichere Gefilde geführt. Vor dem Derby heute Abend sagte Raimund Disch, Sportlicher Leiter der Gartenstädter: „Es steht schon fest, dass Dirk Jörns die Mannschaft auch in der nächsten Saison trainieren wird.“

„Man kann sich nie sicher sein“

Disch ist zufrieden mit den jüngsten Auftritten. „Leider haben gerade in den ersten vier Spielen nach der Winterpause die Ergebnisse nicht gestimmt. Unser großes Problem ist schon die ganze Saison über die Chancenverwertung.“

Sieben Punkte beträgt der Gartenstädter Vorsprung auf den Ligaviertletzten SpVgg Neckarelz. „In den letzten Wochen haben die Teams von unten die Mannschaften oben geschlagen. Man kann sich in der Liga nie sicher sein. Wir müssen weiter Gas geben und werden versuchen, beim VfR etwas zu holen. Obwohl der Gegner in den vergangenen beiden Wochen überragend gespielt hat, ist für uns etwas drin. Wir dürfen den VfR nicht ins Rollen kommen lassen.“ Auch VfB-Coach Jörns hat alle seine wichtigen Spieler dabei, so dass einem packenden Derby nichts mehr im Wege steht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018