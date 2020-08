Mit müden Beinen ins Derby

Mannheim.Der VfR Mannheim ist neben dem Drittligisten SV Waldhof der einzige Vertreter aus der Stadt, der noch im Wettbewerb des badischen Fußballpokals steht. Das Team von Trainer Andreas Backmann muss nun am Samstag, 17 Uhr, in der dritten Runde beim Verbandsligakonkurrenten TSG 62/09 Weinheim antreten. Eine schwere Aufgabe.

„Die Weinheimer stecken in einem ähnlichen Prozess wie wir. Sie haben einen Umbruch, viele neue Spieler, die man erst einmal integrieren muss“, sagt Backmann und fügt an: „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe geben wird. Die Weinheimer haben schon beim Sieg in der ersten Pokalrunde bei Fortuna Heddesheim gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Für uns ist das der erste richtige Gradmesser. Wir freuen uns sehr auf die Partie.“

Sieg im Test

Am Mittwochabend bestritt der VfR noch ein Vorbereitungsspiel. Die Rasenspieler bezwangen den pfälzischen Verbandsligisten ASV Fußgönheim mit 2:0 (1:0). Christian Grimm (12.) und Cihad Ilhan (88.) erzielten die Treffer. „Wir haben in allen Systemen, die wir ausprobiert haben, viele gute Torchancen herausgespielt. Das einzige Manko war wie schon im Pokal gegen den FC Türkspor Mannheim, dass wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht machen“, befindet Backmann, der klar macht: „Gegen Weinheim müssen wir vor dem gegnerischen Tor einfach effektiver ein. Wir dürfen den Kontrahenten nicht so lange am Leben lassen.“

Personell sieht es vor dem Derby bei den Rasenspielern nicht schlecht aus. Nur Verteidiger Peter Prokop fehlt angeschlagen. „Wir haben in der vergangenen Woche jeden Tag trainiert, dann kamen die Spiele hinzu. Aber das müssen wir jetzt so machen. Gut möglich, dass manch einer im Pokalspiel gegen Weinheim müde Beine hat“, sagt Backmann und verdeutlicht: „Wir wollen die Partie gewinnen und so weit wie möglich in diesem Wettbewerb kommen.“

Die TSG 62/09 Weinheim vollzog in den vergangenen Wochen einen großen Umbruch. 15 Spieler haben den Verein verlassen. Unter den vielen Neuzugängen sind mit Tim Krohne, der vom VfB Gartenstadt kam, Torhüter Steven Stattmüller (Fortuna Heddesheim) und Gaetano Giordano (VfR Mannheim) in Mannheim bekannte Spieler. Neuer Coach ist Seydou Sy. bol

