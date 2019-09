Muris beim VfR ein Trainerkandidat

MANNHEIM.Wer wird neuer Trainer des VfR Mannheim? Wenn die Rasenspieler am Freitag um 19.30 Uhr ihr Heimspiel im Rhein-Neckar-Stadion gegen Schlusslicht TSV Wieblingen bestreiten, wird das Team wohl noch vom Interimsduo Lothar Müller und Joseph Olumide betreut. „Ich denke, wir haben am Samstag die Entscheidung“, sagt Jener Külbag, der Sportliche Leiter des VfR.

Nach Informationen dieser Zeitung gibt es derzeit zwei heiße Kandidaten für den Job: Zum einen Norbert Muris, der bereits als Co-Trainer beim VfR tätig war und in den vergangenen Jahren beim TSV Amicitia Viernheim sowie zuletzt beim TSV Wieblingen Verbandsligisten trainiert hat. Momentan ist Muris ohne Anstellung. Zum anderen Andreas Backmann. Der ist derzeit noch Chefcoach des Mannheimer Verbandsligakonkurrenten FC Olympia Kirrlach, den er in der Spielzeit 2016/17 in die Liga geführt hatte. Külbag bestätigte auf Nachfrage, dass beide Trainer in der engeren Auswahl sind.

Klarer Favorit gegen Wieblingen

Gegen den TSV Wieblingen, der von Frank Schwabe gecoacht wird und in dieser Saison bislang erst einen Punkt geholt hat, ist der VfR haushoher Favorit. Einziger Spieler, der beim TSV derzeit Verbandsliganiveau hat, ist der Japaner Endo Ryunosuke. Der Neuzugang aus Tokio erzielte in seinen bisher sieben Einsätzen immerhin drei Treffer – und somit 75 Prozent aller Wieblinger Tore. Ein VfR-Dreier ist am Freitagabend Pflicht – ob mit oder ohne neuen Chefcoach.

Fortuna Heddesheim musste am vergangenen Wochenende wieder einen herben Dämpfer hinnehmen. Bei der TSG 62/09 Weinheim verlor der Titelmitfavorit mit 2:3. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Spieler von Trainer Dirk Jörns unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Am Sonntag (15 Uhr) kommt mit Fortuna Kirchfeld der Tabellen-15.

Zeitgleich trifft der VfB Gartenstadt zu Hause auf den Überraschungsspitzenreiter VfB Eppingen. „Eppingen hat bis jetzt starke Leistungen gezeigt, erst ein Spiel verloren und will natürlich an der Tabellenspitze bleiben“, sagt VfB-Pressewart Waldemar Binder. Die Gartenstädter sind gut in Form.

Aufsteiger SV Waldhof II spielt am Samstag, 15 Uhr, vor eigenem Publikum gegen Germania Friedrichstal.

