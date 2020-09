Offensive als Prunkstück

Mannheim.Die Generalprobe vor dem Saisonstart hat Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim verpatzt. Nach dem 1:4 gegen den Regionalligisten SG Sonnenhof Großsaspach war Andreas Backmann aber nicht unzufrieden. „Wir haben uns eine Reihe von Chancen herausgespielt, das haben die Jungs gegen so einen hochklassigen Gegner nicht schlecht gemacht“, sagte der VfR-Trainer.

Fast genau ein halbes Jahr ist es her, dass der VfR ein Spiel in der Verbandsliga bestritten hat. Damals gewannen die Blau-Weiß-Roten gegen die SpVgg Neckarelz mit 2:0. Am Samstag, 16 Uhr, müssen die Rasenspieler beim gleichen Gegner zum ersten Spiel der neuen Runde ran.

Beim VfR hat sich wieder einmal viel getan. Neben dem neuen Coach gab es erneut einen großen Umbruch. 15 Abgänge, 14 Neuzugänge – die Rasenspieler ließen kaum einen Stein auf dem anderen. Klar ist: Der achte Tabellenplatz der vergangenen Saison entspricht nicht den Ansprüchen des Clubs. Mit Maurice Mayer, Yannick Krämer und Ayhan Akdemir brachte Backmann unter anderem Spieler von seinem alten Verein Olympia Kirrlach mit. Mit Alexander Jäger kam ein neuer Torwart. Rückkehrer Cihad Ilhan hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er die Offensive der Mannheimer wiederbeleben kann. Der Angriff könnte das Prunkstück der Rasenspieler werden. Denn mit dem Ex-Waldhöfer Benedikt Koep hat der VfR einen weiteren Hochkaräter vorn drin. Dazu kommt Yanick Haag, der in der vergangenen Runde einer der besten Stürmer der Verbandsliga war.

Die VfR-Offiziellen haben aber auch junge Leute in den Erstmannschaftskader hochgezogen. Leon Ampadu Wiafe (18 Jahre) und Leon Ono (19) absolvierten eine gute Vorbereitung. „Die beiden Jungen machen das erstaunlich gut“, zeigte sich Backmann von den ersten Eindrücken angetan.

Im Verbandspokal nahm der VfR die vier bisherigen Hürden mit sehr ordentlichen Leistungen. Gegen den SC Reilingen (9:1), Türkspor Mannheim (3:0), TSG Weinheim (4:1) und ASC Neuenheim (4:1 nach Verlängerung) gab es Siege. „Die Liga ist natürlich etwas anderes“, sagt Backmann, der betont: „Wir wollen unter den fünf, sechs Mannschaften sein, die sich vorn absetzen.“

Heddesheim auf der Rechnung

Der Coach hat sich einige Spiele der Konkurrenten angesehen. „Ich habe den SV Spielberg, Fortuna Heddesheim, ATSV Mutschelbach und vor allem Mühlhausen auf der Rechnung. Dann gibt es bestimmt noch eine Mannschaft, die oben dabei sein kann. Vielleicht ja der SV Waldhof II, der hat mir in der Vorbereitung gut gefallen“, sagt Backmann.

Der Trainer will einen Schritt nach dem anderen gehen. „Wir fangen jetzt nicht an zu träumen und fokussieren uns nur auf Neckarelz“, erklärt er. Die Voraussetzungen vor der Partie sind gut. Mit Max Denefleh, Peter Prokop und Rafael Cardoso dos Santos konnten drei Spieler nach ihren Verletzungen in dieser Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

„Ich kann mich über das aktuelle Personaltableau wirklich nicht beschweren“, sagt Backmann, der über den ersten Gegner am Samstag sagt: „Sie haben in der vergangenen Saison gut begonnen. Neckarelz hat vielleicht in der Offensive etwas an Qualität verloren, aber am ersten Spieltag weiß keiner so recht, wo er steht. Wir freuen uns nun, dass es endlich richtig losgeht.“

