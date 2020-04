Ohne Scheu vor großen Ambitionen

Mannheim.Er ist der neue Hoffnungsträger beim VfR Mannheim. Andreas Backmann wird die Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten in der nächsten Spielzeit trainieren. Der Verein hat mit dem gebürtigen Saarländer, der in Östringen wohnt, damit seinen Wunschkandidaten gefunden, nachdem eine Verpflichtung im vergangenen Herbst nicht zustande gekommen war.

Anfang März wurde Backmann von seinem bisherigen Verein FC Olympia Kirrlach freigestellt. „Im Januar habe ich ja beim VfR Mannheim zugesagt. Eigentlich wollte ich meinen Vertrag in Kirrlach ordentlich beenden“, berichtet der 43-Jährige. „Ich habe immer mit offenem Visier kommuniziert und auch mit Spielern von der Olympia wegen der Planungen für die nächste Saison verhandelt. Ich denke, das ist legitim, mein Nachfolger hat das ja auch gemacht. Irgendwann wollte der Verein das aber nicht mehr. Dass Spieler von Kirrlach am Saisonende zum VfR wechseln werden, hat das Fass dann wohl zum Überlaufen gebracht und wir haben die Zusammenarbeit beendet. Das ist schade, aber es ging einfach nicht mehr. In Kirrlach hatte ich dennoch eine erfolgreiche Zeit.“

Backmann hatte eigentlich die Absicht, sich in der zweiten Saisonhälfte nach möglichen weitere Neuzugängen für den VfR umzuschauen und den aktuellen Kader der Rasenspieler unter Wettkampfbedingungen unter die Lupe zu nehmen. Doch die Corona-Pandemie hat die Pläne erst einmal lahmgelegt. Langweilig wird es Backmann deshalb allerdings nicht. „Meine Frau arbeitet voll und ich habe eine schulpflichtige Tochter zu Hause. Zudem haben wir noch einen dreijährigen Sohn. ich bin gut beschäftigt“, sagt Backmann, der sich trotz der Regeln nicht eingesperrt fühlt. „Wir haben einen großen Garten und den Wald gleich in der Nähe. Das ist in Ordnung.“

Erste Anfrage im September

Der VfR wollte Andreas Backmann als Trainer bereits Ende September des vergangenen Jahres. Damals trennte sich der Klub von Serkan Secerli. „Es gab eine Anfrage, aber das Gesamtpaket hat für mich zum damaligen Zeitpunkt nicht gestimmt. Außerdem war ich ja noch in Kirrlach in der Pflicht, deshalb habe ich abgesagt“, blickt Backmann zurück, der als Spieler unter anderem das Trikot des FSV Oggersheim (2005 bis 2009), des Regionalilgisten SV Elversberg (2009 bis 2011) und des SVN Zweibrücken (2011 bis 2014) trug. Auch beim FC 09 Speyer, bei dem er seine Spielerkarriere beendete, wurde er vor der Bekanntgabe seines Engagements beim VfR ebenfalls als Trainer gehandelt.

Ende September übernahm beim VfR Mannheim deshalb erst einmal Uli Brecht – und ging am Jahresende schon wieder. „Mannheims Sportlicher Leiter Hakan Atik, der im Dezember neu zum VfR kam, hat mich nach der Trennung von Brecht angerufen. Wir hatten konstruktive Gespräche, die Grundlagen waren auf einmal neu. Das gefiel mir und ich sagte dann zu“, erklärt Backmann. Atik sollte in der Rückrunde das Team als Trainer betreuen, der neue Coach dann in der neuen Spielzeit übernehmen. Der Coronavirus warf diese Planungen nun aber erst einmal über den Haufen, ob die Runde fortgesetzt wird, ist offen. Nach seiner Freistellung in Kirrlach könnte Backmann nun sogar schon früher übernehmen, wenn es einen Neustart geben sollte. „Darüber haben wir uns unterhalten, aber ich denke, es würde nicht sinnvoll sein, wenn ich mit Spielern Systeme einübe, mit denen ich in der kommenden Runde dann nicht mehr arbeite“, sagt der 43-Jährige, der mit Kirrlach in der Spielzeit 2016/2017 in die Verbandsliga Nordbaden aufstieg und die Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten in der Liga etablierte.

„Freue mich riesig“

Backmann macht klar, dass es in der neuen Mannschaft des VfR ohnehin einen deutlichen Schnitt geben werde. „Mit einigen Spielern des aktuellen Kaders planen wir nicht mehr.“ Der neue Trainer erklärt: „Vielleicht ist es einmal ganz gut, wenn die Mannschaft aus Akteuren zusammengesetzt ist, die unbedarft hier herkommen.“

Backmann ist sich durchaus bewusst, dass die Messlatte beim VfR immer sehr hoch liegt. In den vergangenen Jahren war das Ziel vor der jeweiligen Runde eigentlich immer der Aufstieg. Der Klub lechzt nach einer Rückkehr in die Oberliga. Doch seit 2015 scheiterte der VfR immer wieder. „Die Halbwertszeit von Trainern hier war in den letzten Jahren sicherlich nicht sehr hoch. Aber ich bin von mir auch überzeugt genug und es ist eben auch ein Reiz, bei so einem Klub sportlichen Erfolg zu haben. Und das ist mein erstes Ziel“, betont Backmann. „Ich freue mich riesig auf die Zeit beim VfR – und ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann.“

