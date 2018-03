Scheuermann: „Brauchten einen neuen Impuls“

Anzeige

Tatsächlich büßte der VfR nach nur sechs von möglichen 15 Punkten die Tabellenführung ein. Und nach den jüngsten Ergebnissen ist nun auch wieder Platz zwei in akuter Gefahr. „Wir haben Meisterschaft und Aufstieg noch lange nicht abgehakt und deshalb brauchten wir auch einen neuen Impuls“, erklärt Scheuermann.

Atik, der die Mannschaft am 12. Oktober 2014 übernommen hatte, verabschiedete sich am Dienstag von der Mannschaft und wünschte den Spielern alles Gute und den Aufstieg. Scheuermann: „Hakan gehört zum Verein und ich habe Hochachtung davor, dass er diesen Schritt so mitträgt.“

Wer Atik beerben wird, ist offen. „Es gibt noch keinen Nachfolger. Das ist dann auch die Sache einer Trainerfindungskommission“, sagt Scheuermann und erklärt: „Einen Schnellschuss wird es nicht geben. Das lässt die Situation auch gar nicht zu. Wenn wir bis Sonntag keinen neuen Trainer gefunden haben, dann haben Co-Trainer Ahmet Bozkoyun und Teammanager Jener Külbag die Verantwortung und unser vollstes Vertrauen. Es ist ja nicht so, dass wir die Mannschaft nun völlig alleingelassen haben.“

Am Sonntag, 15 Uhr, empfangen die VfR-Akteure die SpVgg Durlach-Aue – und dann wollen die Rasenspieler auch endlich in die Erfolgsspur zurückkehren. Bild: vfr

