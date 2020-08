Treffen alter Bekannter

Mannheim.Der Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim ist am Sonntag erneut im Badischen Fußballverbandspokal im Einsatz. Im Achtelfinale muss er um 17 Uhr beim Landesligisten ASC Neuenheim antreten. Dabei kommt es zum Treffen mit einem alten Bekannten.

Neuenheims Coach ist Uli Brecht, der in der vergangenen Saison den VfR einige Monate trainierte und bei den Rasenspielern damit Andreas Backmanns Vorvorgänger war. „Ich habe mit Uli ein sehr gutes Verhältnis, wir haben uns in der Vergangenheit immer gern über Fußballteams ausgetauscht – auch über den VfR“, sagt Backmann und ergänzt: „Zuletzt haben wir am Freitagmorgen telefoniert. Da ging es um die Trikotfarben beider Teams.“

VfR in Favoritenrolle

Der VfR-Coach erwartet keine einfache Aufgabe für sein Team, das als Verbandsligist favorisiert ist. „Die Neuenheimer haben ja gegen Waldhof Mannheim zuletzt eine gute Leistung gezeigt. Sie spielen einen sehr dynamischen Fußball und sind vor allem im athletischen Bereich stark. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen“, warnt Backmann: „Mit Spielern wie Marcus Meyer, der über 100 Regionalligaspiele für den FC Astoria Walldorf absolvierte, oder Neuzugang Thorsten Kniehl, der für Fortuna Heddesheim in der Verbandsliga schon einige gute Spiele gemacht hat, sind die Neuenheimer auch individuell sehr gut besetzt.“

Backmann ließ in den vergangenen Tagen seine Spieler die Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz am Josef-Bußjäger-Weg absolvieren, auf solch einem Untergrund wird am Sonntag gespielt. Backmann lobt sein Team: „Der neuformierten Mannschaft haben die letzten Spiele gutgetan. Selbstverständlich wollen wir gewinnen und unseren Lauf beibehalten.“

Von den drei jüngsten Neuzugängen Patrick Haag, Anes Klicic und Lauris Schneider wird wohl noch keiner spielen. „Da sind sie noch zu frisch hier“, sagt Backmann. bol

