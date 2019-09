VfR arbeitet an schneller Lösung

MANNHEIM.Das Telefon von Jener Külbag klingelt derzeit ziemlich oft. Der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim gibt sich erstaunt. „Wer da plötzlich alles bei uns Trainer werden will, ist der Wahnsinn“, sagt er. Am Montagabend gab der Verein bekannt, dass er sich von Trainer Serkan Secerli getrennt hat. „Wir hatten nach dem Spiel in Gommersdorf einfach nicht mehr das Gefühl, dass Serkan das Ding drehen kann. Deshalb haben wir uns leider zu diesem Schritt entschlossen“, sagt Külbag.

Im Juni 2018 hatte der Verein Secerli noch als neuen Hoffnungsträger vorgestellt. Zuvor hatte er die A-Jugendmannschaften des SV Waldhof trainiert. In seiner ersten Saison schaffte es Secerli mit dem VfR auf den neunten Tabellenplatz. Für den Club, der unbedingt zurück in die Oberliga will, war das zu wenig.

Dennoch hielt die Vereinsführung an ihm fest. Doch nach acht Spieltagen belegen die Mannheimer nur Rang elf. Zehn Punkte holte der VfR unter Secerli. Beim 1:1 in Gommersdorf am Sonntag wirkte das Team blutleer. „Bevor wir am Freitag vielleicht noch gegen den TSV Wieblingen Punkte lassen, wollten wir einen Schnitt machen“, sagt Külbag und schiebt nach: „Der VfR ist eben etwas ganz Besonderes. Hier hat man immer Druck. Das wusste Serkan, das wissen die Spieler. Man braucht Ergebnisse.“

Wie geht es nun weiter? Offiziell bestimmten die VfR-Offiziellen am Montag den bisherigen Co-Trainer Lothar Müller und Athletik-Coach Joseph Olumide zu Interimstrainern. Allerdings ließ Külbag am Dienstag durchblicken, dass der Club vor einer schnellen Lösung steht. „Es laufen derzeit Gespräche, vielleicht können wir noch vor Freitag einen neuen Trainer präsentieren.“ In den vergangenen Stunden habe er „zahlreiche Initiativbewerbungen“ bekommen, erklärte der Sportliche Leiter. „Aber wir hatten schon einen festen Kern an möglichen Kandidaten“, sagt Külbag. Namen will er noch keine nennen. Allerdings schwirren schon einige wie zum Beispiel der des früheren VfR-Co-Trainers Norbert Muris herum.

Von den Spielern muss (noch) niemand um seine Zukunft beim Traditionsclub bangen. „Der neue Coach soll sich einen Eindruck verschaffen, dann unterhalten wir uns“, machte Külbag klar. Am Freitag empfängt der VfR um 19.30 Uhr den TSV Wieblingen. Ob dann der Nachfolger des glücklosen Serkan Secerli schon feststeht? bol

