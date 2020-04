VfR baut am Kader für die Zukunft

Mannheim.Beim Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim geht die Arbeit trotz des Stillstands wegen der Corona-Pandemie weiter. Nun haben die Rasenspieler die Verpflichtung von drei Zugängen bekanntgegeben. Eric Biedenbach (28 Jahre), Marc-David Thau (27) und Ugo- Mario Nobile (22) sollen die Blau-Weiß-Roten verstärken.

Vom Süd-West-Verbandsligisten FC Speyer 09 kommt Marc-David Thau. Er stand in dieser Runde bei 20 ausgetragenen Partien 19 Mal auf dem Platz. „Der rechte Flügelspieler kann sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden und sticht besonders mit seiner Schnelligkeit und einem exzellenten Zweikampfverhalten hervor“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Des Weiteren verfügt Thau über Oberligaerfahrung, die er bei Arminia Ludwigshafen zwischen 2013 und 2016 gesammelt hat. Auch dort zählte er zu den Stammspielern und kam auf 18 Tore in 75 Einsätzen. In Speyer gelangen ihm in 85 Begegnungen 22 Treffer.

Reichlich Erfahrung

Ugo-Mario Nobile, der zweite Neuzugang aus Speyer, zeichnet sich ebenfalls durch ein starkes Zweikampfverhalten aus. Nobile ist vor allem auf der defensiven Mittelfeldposition beheimatet und bei 19 Einsätzen in 20 Ligapartien ein Dauerbrenner der Speyrer Mannschaft, die im Schnitt gerade einmal 0,75 Gegentreffer pro Partie kassierte.

Eric Biedenbach spielt zurzeit beim TB Jahn Zeiskam und erzielte in 18 Verbandsliga-Partien 9 Tore. Eine Trefferquote von 0,5 pro Begegnung verdeutlicht seine Qualitäten im Abschluss. Seit der Saison 2016/17 schnürt Biedenbach seine Stiefel für Zeiskam und netzte in 98 absolvierten Partien 47 Mal für seine Farben ein.

„Der offensive Mittelfeldspieler überzeugt nicht nur aufgrund seiner Torgefahr, sondern auch mit einer ausgeprägten Ballsicherheit“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Biedenbach bringt ebenfalls reichlich Oberligaerfahrung mit. Zwischen 2013 und 2015 kam er bei der TuS Mechtersheim und dem SC Idar-Oberstein auf 27 Einsätze. Nach seiner Zeit in Idar-Oberstein folgte der Wechsel zum FC Speyer, mit dem er 2016 den Sprung in die Verbandsliga meisterte. red

