VfR für das Derby gut gerüstet

Mannheim.In Torlaune hat sich Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim am Samstag in seinem letzten Winter-Vorbereitungsspiel präsentiert. Gegen den Landesliga-Spitzenreiter TSV Wieblingen feierten die Blau-Weiß-Roten einen klaren 5:1 (4:0)-Erfolg. Enis Baltaci (13./21./36.) brachte die Mannschaft von Trainer Hakan Atik mit 3:0 in Führung, noch vor der Pause ließ Daniel Herm das 4:0 folgen (40.). In der zweiten Halbzeit ließ es der VfR ruhiger angehen. Nachdem Matteo Monetta mit einem verwandelten Strafstoß für Wieblingen verkürzt hatte (53.), traf Hoyeon Yu zum 5:1-Endstand (90.). Mit dem Nachholspiel beim FV Fortuna Heddesheim am Samstag beginnt für die Mannheimer wieder der Ernst des (Verbandsliga-)Lebens. Spielbeginn der Spitzenpartie ist um 14.30 Uhr.