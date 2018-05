VfR geht als Gejagter in die Rückrunde

Auf Mittelfeldspieler Oliver Malchow musste VfR-Trainer Hakan Atik zuletzt krankheitsbedingt verzichten. © Nix

Mannheim.Noch 19 Tage, dann kämpfen die Clubs in der Fußball-Verbandsliga wieder um Punkte. Der VfR Mannheim wird dann als Gejagter an den Start gehen, denn die Rasenspieler sind momentan Tabellenführer. In der Winterpause konnte Cheftrainer Hakan Atik einen prominenten Neuzugang begrüßen. Ausgerechnet vom Ligakonkurrenten und direkten Rivalen im Kampf um den Oberliga-Aufstieg, Fortuna Heddesheim, kam

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.02.2018