VfR Mannheim mit Remis

Mannheim.Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Allerdings war das 2:2 (1:2) vor 240 Zuschauern gegen den Oberliga-Absteiger SV Spielberg das zweite Unentschieden auf eigenem Platz in Folge.

Den besseren Start in einer kurzweiligen Partie erwischten die Spielberger. Claudio Ritter brachte nach einem Eckball die Karlsbader Vorstädter mit 1:0 (11.) in Front. Die Platzherren brauchten 15 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Christian Grimm erzielte nach Vorarbeit von Harun Solak für den VfR in der 41. Spielminute das 1:1. Doch noch vor der Pause brachte Guiliano Krahl die Spielberger nach einem Konter wieder mit 2:1 (45.+1) in Front. In der Halbzeit wechselte der VfR gleich dreimal. Die Mannheimer drückten nun vehement auf den Ausgleich. "Joker" Gaetano Giordano verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (77.). Beide Teams gingen in der verbleibenden Spielzeit voll auf Sieg. Doch es blieb beim Remis.

VfR: Lentz - Denefleh, Roumeliotis, Kirschner, Haag (46. Ortiz), Herm, Schwall, Grimm, Schneider (46. Giordano), Solak (46. Franke), Keller (66. Gessel).