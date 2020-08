VfR muss in Verlängerung

Heidelberg.Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat das Viertelfinale des badischen Verbandspokals erreicht. Am Sonntag kam das Team von Trainer Andreas Backmann beim Heidelberger Landesligisten ASC Neuenheim zu einem hart erkämpften 4:1 (1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung. „Wichtig ist, dass wir weiter sind“, sagte der Sportliche Leiter Hakan Atik und betonte: „Der Trainer muss den Jungs nun unter der Woche sagen, was positiv und was negativ gewesen ist. Die Hauptsache ist, dass das Ergebnis gestimmt hat.“

Die Partie begann für den VfR gut. Maurice Mayer erzielte in der 23. Minute die 1:0-Führung. In der Folgezeit verpassten es die Mannheimer aber, den Sack zu zu machen. Neuenheim warf früh alles nach vorne und kam durch Philipp Knorn zum Ausgleich (69.). In der Verlängerung spielte der VfR dann seine individuelle Klasse aus.

Fabian Herchenhan verwandelte einen Strafstoß zum 2:1 (93.). Nur vier Minuten später sorgte Angreifer Cihad Ilhan mit dem 3:1 (97.) für die Vorentscheidung. Nach dem Mannheimer 4:1 durch Yannik Krämer (112.) war der Neuenheimer Widerstand endgültig gebrochen. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020