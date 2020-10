VfR steht im Stadtduell unter Druck

Mannheim.In der Fußball-Verbandsliga steigt am Samstag das Mannheimer Stadtderby. Im heimischen Rhein-Neckar-Stadion empfängt der VfR um 16 Uhr die Perspektivmannschaft des SV Waldhof.

Derzeit belegen die Platzherren nur den neunten Tabellenrang. Klar ist: Das ist nicht das, was man bei den Rasenspielern vor der Saison erwartet hatte. Nach dem 1:3 bei Ligaprimus SV Spielberg sparte VfR-Coach Andreas Backmann daher auch nicht mit Kritik an seinem Team: „Die Mannschaft hat sich alles andere als positiv präsentiert. Da kann ich mir schon deutlich mehr erwarten.“

Verweis auf Verletztenmisere

Doch für den Coach kommt die Flaute nicht unbedingt überraschend. Auf zehn Spieler musste Backmann in Spielberg verzichten. Auch für die Begegnung gegen den SV Waldhof II ist offenbar eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. Mit Patrick Haag kehrt zwar ein Defensivstabilisator zurück, gleichzeitig fällt aber mit Yannick Krämer ein wichtiger Spieler aufgrund einer Knieverletzung aus. „Diese Tatsache sollte Berücksichtigung bei der Beurteilung finden, ohne dabei als Alibi für die gezeigten Leistungen zu fungieren“, sagt Backmann zur Verletztenmisere.

Gegen den SVW II muss der VfR aber fast schon punkten. Denn der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt mittlerweile neun Zähler. Aus der Vergangenheit ist auch klar: Wenn es sportlich nicht läuft, dann wechselt der VfR auch schon einmal sehr schnell den Trainer. Eine Niederlage gerade zu Hause gegen den kleineren Stadtrivalen könnte einen Stein ins Rollen bringen. Backmann betont vor der Partie: „Wir müssen uns am Samstag durchsetzen, 90 Minuten gallig sein und uns vor allem in den Zweikämpfen besser präsentieren. Die Elf, die auf dem Platz steht, ist in der Pflicht.“

Der SV Waldhof II steht in der Tabelle schon etwas überraschend einen Platz vor dem Rivalen. Oscar Corrochano, der Coach der U-23-Mannschaft, der seine junge Elf auch immer wieder als U-19-Truppe bezeichnet, ist zufrieden: „Bei uns steht die Entwicklung im Vordergrund. Und in den ersten sieben Spielen hat die junge Mannschaft uns auch sehr viel Freude gemacht.“ Ist der SVW II im Derby unter Zugzwang? Corrochano schüttelt den Kopf: „Wir haben 0,0 Druck.“ Dennoch sagt der Waldhof-Trainer: „Natürlich sind die Ergebnisse auch wichtig. Wir wollen den Jungs schon eine Siegermentalität beibringen. Deshalb spielen wir auch beim VfR auf Sieg. Aber sicher hat der Gegner große Ambitionen. Das ist bei uns etwas ganz anderes.“ Dass die Blau-Weiß-Roten bislang eher hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben, ist aber für Corrochano kein Gradmesser. „Das macht sie doch für Samstag so gefährlich. Wir wollen aber dagegenhalten“, erwartet der Coach einen harten Kampf.

Zuletzt musste der SVW II eine 0:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger SV Langensteinbach hinnehmen, was Corrochano natürlich nicht gefiel. Doch er sagt: „Diese schwierigen Phasen gehören in der Entwicklung solch einer jungen Mannschaft absolut dazu.“

