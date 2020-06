VfR stellt sich auch im Tor noch breiter auf

Mannheim.Der Mann mit den schnellen Reflexen ist zurück beim VfR Mannheim, der Fußball-Verbandsligist bestätigte Torwart Alexander Jäger als weiteren Neuzugang. Der 33-Jährige ist dabei alles andere als ein Unbekannter beim Traditionsclub, der weiter für die neue Spielzeit aufrüstet. Der gebürtige Freiburger stand bereits von 2014 bis 2016 zwischen den Pfosten der Rasenspieler.

„Als der Anruf vom Sportlichen Leiter Hakan Atik kam, habe ich mich schon sehr gefreut“, erzählt Jäger und betont: „Es war kurzzeitig der Gedanke da, mit dem Fußball aufzuhören. Aber die Chance, noch einmal für den VfR zu spielen, war doch einfach noch einmal sehr reizvoll. Ich finde, das ist eine sehr spannende Herausforderung.“

Vor sechs Jahren kam Jäger, der in Freiburg aufgewachsen ist und dort beim Freiburger FC und in der U-23-Mannschaft des Sportclubs spielte, durch das Studium nach Mannheim und dann auch zum VfR. Bei den Rasenspielern erkämpfte er sich schnell einen Stammplatz. „Es war und ist ja immer noch eine interessante Atmosphäre beim VfR. Das Umfeld ist zwar nicht das geduldigste“, erklärt er lächelnd, „aber es ist sehr schön, wenn in den oberen Amateurklassen sich so viele Leute für deine Leistung interessieren.“

Sein Fazit fällt wohlwollend aus. „Es hat damals wirklich viel Spaß gemacht“, erzählt Jäger im Rückblick. Sportlich stieg er mit dem VfR in seiner ersten Saison aus der Oberliga allerdings ab. „Wir hatten 2014 in der Hinrunde einfach nicht den Kader für die Oberliga. In der Rückrunde waren wir besser, aber da konnten wir den Rückstand auf die Nichtabstiegsränge nicht mehr aufholen“, erinnert sich Jäger und sagt: „Leider sind wir dann in den Verbandsliga-Spielzeiten immer knapp am Wiederaufstieg gescheitert.“

Jäger arbeitet seit einigen Jahren bei der Spielerberaterfirma Rogon. „Das war auch der Grund, warum ich beim VfR kürzertreten wollte. Viermal die Woche Training war da nicht mehr drin“, sagt er. Der Keeper wechselte zur SG Heidelberg-Kirchheim, nach zwei Jahren ging er zum VfR-Ligakonkurrenten FV Fortuna Heddesheim. „Überall, wo ich gespielt habe, hat es mir sehr gut gefallen. Heddesheim ist ähnlich wie der VfR. Man wollte dort auch in die Oberliga aufsteigen. Wir kamen in die Aufstiegsspiele, haben es dort aber nicht geschafft“, sagt Jäger.

Zuletzt bei Arminia Ludwigshafen

Im Sommer 2019 hatte sich Hakan Atik schon einmal beim in Leimen wohnhaften Schlussmann gemeldet. Der heutige Sportliche Leiter des VfR war damals Chefcoach beim Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen. „Er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ihm und der Mannschaft zu helfen. Ich wollte diese Herausforderung noch mal haben. In Ludwigshafen ist ja auch das Büro meines Arbeitgebers. Es war zudem eine ganz neue Liga und eine schöne Erfahrung für ein dreiviertel Jahr“, blickt Jäger auf die inzwischen abgesagte Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurück. Die Arminia beendete die wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendete Runde nach gutem Start auf Rang 14 und schaffte den Ligaverbleib.

„Versuche, dem Team zu helfen“

Nun also wartet auf Jäger der VfR. Dort ist mit Marcel Lentz ein Torwartkollege, der sich in den vergangenen Spielzeiten einen Stammplatz erkämpft hat. „Mit ist bewusst, dass mit Marcel ein super Torwart beim VfR spielt. Ich sehe das aber ganz entspannt. Der Trainer und der Sportliche Leiter wissen, dass mein Beruf vor geht und es möglich ist, dass ich nicht immer beim Training sein kann“, sagt Lentz und findet: „Letztlich entscheidet der Trainer, wer spielt. Ich versuche, dem Team zu helfen und topfit zu sein, wenn man mich braucht.“

In den vergangenen fußballlosen Corona-Monaten hat Jäger sich in seinem kleinen Fitnessstudio auf der heimischen Terrasse in Form gehalten. „Es war schon immer so, dass ich am fittesten war, wenn kein Fußball gespielt wurde“, schmunzelt der Torwart. Und der VfR kann sicher sein: Jägers Reflexe sind immer noch so gut wie vor sechs Jahren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020