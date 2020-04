VfR sucht nach Wegen aus der Krise

Mannheim.Das Rhein-Neckar-Stadion ist verwaist. Beim Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim ruht wie überall derzeit der Ball wegen der Corona-Zwangspause. Doch im Hintergrund kümmert sich Präsident Boris Scheuermann mit seinen Vorstandsmitgliedern und Abteilungsleitern weiter um die Belange des Traditionsvereins. „Das ist eine Situation, in der alle von uns noch nie gewesen sind. Wir müssen da jetzt durch. Aber klar ist: Die Gesundheit steht an erster Stelle“, sagt Scheuermann.

Noch bevor die Anweisung vom Staat kam, den Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen einzustellen, hatte der VfR die Übungseinheiten bei seinen Jugendfußballteams frühzeitig gestoppt. „Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass wir die Krise überwinden“, sagt Scheuermann, der betont: „Momentan steht der 19. April als Datum. Bis dahin steht alles still. Wenn wir die Runde im Mai und Juni nachholen können, ist das auf jeden Fall machbar. Schwieriger würde es, wenn im Juli gespielt werden soll und wir englische Wochen absolvieren müssten.“ Finanziell würde ein Saisonabsage den VfR sicher treffen. „Aber wir haben nicht die großen Zuschauereinnahmen wie andere Clubs, die höherklassig spielen. Dort plant man mit diesen Geldern mehr als bei uns. Was uns eher trifft, ist die Tatsache, dass wir eine große Jugendabteilung mit vielen Trainern haben. Aber da habe ich ja schon vernommen, dass die Politik die Vereine nicht im Stich lassen will“, sagt Scheuermann.

Telefonischer Kontakt zu Spielern

Momentan sei es aber noch zu früh, eine Aussage zu treffen, was für genaue Auswirkungen die Krise für den VfR hat. „Ich denke aber schon, dass die Vereinslandschaft nach der Krise eine andere sein könnte“, so der VfR-Chef. Die erste Mannschaft, die in der Verbandsliga spielt, ist das Aushängeschild des Traditionsclubs. Hakan Atik, der Sportliche Leiter und Interimscoach, bis Andreas Backmann in der neuen Spielzeit als Trainer übernimmt, hat seine Spieler nun länger nicht mehr persönlich gesehen. Doch Kontakt hält er mit den Akteuren am Telefon. „Die Jungs halten sich fit. Wir hoffen natürlich, dass es bald weitergehen kann. Aber ehrlich gesagt, geht es mir in erster Linie darum, dass alle gesund bleiben.“

Einige Entscheidungen zur Personalplanung wurden dennoch schon getroffen. So ist klar, dass die beiden Abwehrspieler Norbert Kirschner (Ziel unbekannt) und Steffen Kochendörfer (zum FV Nußloch) in der nächsten Spielzeit nicht mehr beim Verein bleiben werden. Auch Torhüter Sinan Bal, der derzeit hinter Marcel Lentz die Nummer zwei zwischen den Pfosten ist, wird gehen. „Das ist alles mit den drei besprochen“, sagt Atik.

Torjäger Ilhan kommt

Als Neuzugänge für die kommende Spielzeit hat der Club Stürmer Cihad Ilhan von Verbandsliga-Konkurrent Fortuna Heddesheim und Mittelfeldspieler Fabian Herchenhan von Arminia Ludwigshafen verpflichtet. „Sonst ist noch nichts spruchreif“, erklärt Atik, der anmerkt: „Manche Vereine werden ihren Verpflichtungen gegenüber Leistungsträgern vielleicht nicht mehr nachkommen können.“

