VfR wieder im Liga-Alltag

MANNHEIM.Nach dem BFV-Pokal-Viertelfinale gegen den Drittligisten SV Waldhof (0:3) steht für Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim (10.) am Mittwochabend wieder Liga-Alltag an. Die Rasenspieler empangen in einem Nachholspiel um 19.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion den Dreizehnten TSG 62/09 Weinheim.

„Wir haben momentan etwas Verletzungssorgen – gerade im offensiven Bereich“, sagt Jener Külbag, der Sportliche Leiter der Rasenspieler. Mit Christian Grimm, Harun Solak und Bartosz Franke drohen drei Angreifer auszufallen. „Wir müssen improvisieren, nichtsdestotrotz müssen gegen die unangenehmen Weinheimer drei Punkte her, um an den oberen Rängen dranzubleiben“, sagt Külbag.

