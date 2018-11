3000 Euro aus Schullauf

v.l.: Silke Herr, Anneliese Herd, Melissa Dogan und Petra Wassmer. © Jansch

Silke Herr, Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, ist stolz auf ihre Schüler. Beim Sponsorenlauf vor gut einem Jahr haben die Schüler 3214,75 Kilometer als Gemeinschaftsleistung erbracht. „Im Schnitt ist jeder vier Runden um den Vogelstangsee gelaufen“, rechnet die Sportfachbereichsleiterin Petra Wassmer vor. Klar, dass zum sportlichen Auftakt ins Jubiläumsjahr 50 Jahre Scholl-Gymnasium auch Silke Herr ein paar Runden mitlief. Jetzt wurden 3000 Euro offiziell an die Aktion Sorgentopf übergeben.

Denn seit es die Sponsorenläufe an den Geschwister-Scholl-Schulen gibt, fließt ein Teil des Erlöses zugunsten eines wohltätigen Zweckes. „Wir wollten die Verbundenheit mit dem Stadtteil herstellen“, begründete Silke Herr, warum die Wahl auf die Aktion Sorgentopf gefallen war. Auch das Straßenkinderprojekt „Freezone“ hat in der Vergangenheit schon von der Laufbegeisterung der Vogelstangschüler profitiert.

„Einen Teil davon haben wir schon ausgegeben“, verriet bei der Übergabe die Sorgentopf-Vorsitzenden Anneliese Herd. „Es gibt schon viele Familien, wo’s knapp wird.“ Jetzt komme die Jahreszeit, wo Unterstützung am dringendsten benötigt werde. „Das Geld kommt in gute Hände“, versicherte Herd. Bedacht werden ausschließlich Projekte und hilfsbedürftige Menschen auf der Vogelstang. Sorgentopf steht hier in engem Kontakt zu Kindereinrichtungen und Arztpraxen im Stadtteil. „Wir sind dankbar, dass es Leute gibt, die Kontakte vermitteln, damit wir auch an die bedürftigen Menschen kommen“, so Herd. dir

