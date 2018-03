Ärger wegen Verzögerungen auf Taylor

Anzeige

Die Erschließungsarbeiten auf Taylor schreiten voran. Die Schwarzenberger Straße wurde bereits fertiggestellt und abgenommen, wie die MWS Projektentwicklungsgesellschaft mitteilt. Im Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten im östlichen Teil abgeschlossen sein. Doch die frostigen Minusgrade in den vergangenen Wochen haben manches Bauprojekt ins Stocken gebracht. Ibrahim Uluyol und seine Frau Sabina sind Leidtragende. Sie wollten ihr Objekt in der Schneeberger Straße längst bezogen haben, doch es liegt noch keine Telekomleitung, die Straße endet 15 Meter vor dem Haus.

„Das ist eine Zumutung, was sich die Stadt da leistet“, ärgert sich Ibrahim Uluyol. Er hatte die Räume seiner Steuerkanzlei in C 2 eigentlich zum Januar gekündigt, wollte im Dezember nach Taylor umziehen. Aber er wird ein ums andere Mal vertröstet. „Wir sitzen zu Dritt im Sekretariat“, schildert er die momentan notdürftigen Verhältnisse. Schlimmer noch: „Zum 1. April fangen die Mietverträge auf Taylor an, wie sollen die Leute zu ihrem Büro kommen?“ Das hatten er und seine Frau sich ganz anderes vorgestellt, als sie im Januar 2016 das Grundstück auf der ehemaligen US-Militärfläche kauften.

Kabel bei Frost brüchig

„Ja, es gibt Probleme mit der Telekom, und das Anliegen des Eigentümers ist uns bekannt“, teilt Melanie Beikirch von der MWSP auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die auf Taylor auftretenden Bauverzögerungen seien aufgrund der Witterungsverhältnisse jedoch nicht ungewöhnlich. Insbesondere bei der Verlegung von Glasfaserkabeln sei eine Arbeit bei niedrigen Temperaturen schwierig, weil die filigranen Kabel brechen könnten. Darüber sei man mit den Eigentümern im regelmäßigem Austausch. Beim letzten Investorentreffen seien sogar Vertreter der Telekom anwesend gewesen.