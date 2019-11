Abend mit Balladen in der Bibliothek

In die Welt von Theodor Fontanes Balladen entführt Kai Rohlinger am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, in der Stadtteilbibliothek Vogelstang, Mecklenburger Straße 62. Er präsentiert – passend zum 200. Geburtstag des Dichters – eine Auswahl der schönsten Stücke. „Gorm Grimme“, „John Maynard“ oder „Die Brück‘ am Tay“ beispielsweise begeistern seit jeher durch ihre Dramatik und Wortgewalt. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Duo „Bardensang und Zauberklang“. Der Balladenabend ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Freundeskreis Stadtbibliothek Vogelstang. Der Eintritt ist frei. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019