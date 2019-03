„Abhilfe schaffen“

Hat auch schon bessere Tage erlebt: der Zebrastreifen am Geraer Ring. © Haas

„Wenn man über die Vogelstang läuft, muss man feststellen, dass es hier verhältnismäßig ordentlich ist. Da gibt es andere Beispiele in der Stadt, wo es wesentlich schlimmer aussieht“, stellte der SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Boris Weirauch am Ende eines Rundgangs durch den Stadtteil fest. Wenn auch SPD-Bezirksbeirat Uwe Sievers von einem „vergessenen Stadtteil“ sprach, so blieb der Stadtrat dabei, dass es an den Orten, an denen er auf Anregung des Vorsitzenden der SPD-Vogelstang, Patrick Hohenecke, und der Bezirksbeirätin Tatjana Sievers teilnahm, verhältnismäßig sauber aussah.

Dennoch drücke an verschiedenen Stellen der Schuh. Da war zum einen die Sorge um das Hallenbad Vogelstang. Alle hofften, dass das Bad erhalten bleibe, weil ja auch der nahe gelegene Vogelstang-See eine Gefahrenquelle darstelle, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die nicht schwimmen könnten. Am Jugendhaus würden Sitzgelegenheiten fehlen und ein Unterstand, beklagten die Jugendlichen selbst, die gerade vor der Einrichtung verweilten. Es sei zu überlegen, ob nicht mit geringem Aufwand die vorhandenen Sitzmöglichkeiten verbessert werden könnten, und auch ein überdachter Unterstand könne nicht viel kosten.

Mehr Licht vor der Schule

Einen echten Angstraum machten die Teilnehmer am Eingang zur Geschwister-Scholl Werkrealschule aus. Hier müsse schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden, durch mehr Licht und Kontrollen seitens des Kommunalen Ordnungsdiensts. Auch um die Schule herum waren Müll und verkotete Stellen zu finden. Die Unterführung zum Jüterboger Weg sei in die Jahre gekommen, stellten die Teilnehmer fest. Die Treppe sei nicht mehr standsicher, hier kam die Idee auf, ein Projekt zu starten, um mit Graffitti den Durchgang freundlicher zu gestalten. Am Wendehammer des Weges wurde angeregt, falsch parkende Autos viel öfter zu kontrollieren, weil Feuerwehrautos nicht durchkämen, wenn es in einem der Häuser brenne. Ehemalige schöne Sitzgelegenheiten seien mittlerweile total verkommen, manche nur noch in Umrissen erkennbar. Auch der Verkehr vor der Vogelstang-Schule wurde kritisiert. Eltern würden morgens Schüler mit dem Auto bringen und könnten nur schwer wieder aus der Sackgasse herauskommen, weil alles zugeparkt sei. Gegenverkehr sei fast nicht möglich. Schließlich regten die Teilnehmer auch an, den Zebrastreifen vor dem Geraer Ring 10 zu erneuern. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019