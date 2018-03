Aktion soll sensibilisieren

Anzeige

Ob ein demoliertes Kinderfahrrad oder eine ausrangierte Kloschüssel, auch in diesem Jahr wurden die Aktiven des Bürgervereins Vogelstang bei ihrer Putzaktion fündig. „Jedes Jahr säubern wir die städtischen Flächen im Quartier“, berichtete Gunter U. Heinrich. Es gebe viele schmutzige Ecken auf der Vogel-stang, wie der Vorsitzende des Bürgervereins deutlich machte. Die gebe es in anderen Stadtteilen natürlich auch. „Trotzdem versuchen wir, mit dieser Aktion die Leute zu sensibilisieren und ein Vorbild abzugeben.“

Darum freute sich der Vorsitzende des Bürgervereins, dass sich im Rahmen der Mannheimer Putzwoche auch vor der Freizeitstätte viele Mitstreiter eingefunden hatten. „Wir sind hier mehr als ein Dutzend Freiwillige“, erklärte Robert Kies, seit vielen Jahren Mitglied im Bürgerverein. Es sei wichtig, sich zu engagieren, wie er betonte. „Ein anderes Team ist am Vogelstangsee unterwegs“, hob Heinrich hervor. Auch die Ecken rund um das Einkaufszentrum bargen einen Fundus von achtlos weggeworfenem Müll.

Über zehn Säcke voll Müll

„Es ist bereits unere 15. Teilnahme an der kommunalen Putzaktion“, so der Bürgervereinsvorsitzende. „Da sind wir vom Start an dabei gewesen“, wie er unterstrich. Am Ende kamen allein beim Team am Einkaufszentrum mehr als zehn Säcke zusammen. „Manche der uns beobachtenden Leute schütteln nur mit dem Kopf“, meinte Heinrich. Das sei auch berechtigt, „denn eigentlich ist die Stadt dafür zuständig.“ An die eigene Nase fassen sollten sich nach seiner Meinung die Hundbesitzer, die nicht bereit seien, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere wegzuräumen. „Das macht sich natürlich nicht besonders schön auf den Grünflächen“, kritisierte Heinrich.