Alles echt britisch

Miriel Hennseler vor ihren Fotografien in der Stadtteilbibliothek. © Williams

Bei der Vernissage zur Ausstellung „Beautiful England“ anlässlich der Kulturtage ging es in der Stadtbücherei „very british“, also „sehr britisch“ zu: Die kleine, feine Vernissage mit Fotografien der erst zwölf Jahre alten Miriel Hennseler kam bei den 30 Gästen richtig gut an. Miriel präsentiert in der Ausstellung in der Mecklenburger Straße 62 beeindruckende und abwechslungsreiche Impressionen aus Devon, dem Dartmoor sowie aus Cornwall, die sie während eines Urlaubs fotografiert hatte.

Für das britische Flair sorgten neben selbst gebackenen, in England sehr beliebten Scones (Gebäck, das zum Tee gereicht wird) mit Clotted Cream (eine Art Dickrahm) und Strawberry Jam (Erdbeermarmelade) auch original englischer Tee. Auch die Deko der Räume sowie die Eröffnungsrede von David Stephen Williams, einem englischen Freund der Familie, fügten sich stilecht in das Thema der Schau ein. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019