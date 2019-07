Amüsante Begegnungen in der Bahn

Sie handeln von Liebe, von Alltagsproblemen oder von gesellschaftlichen Missständen: Die Texte, die die Schüler des Literaturkurses der Klasse 11 am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) unter der Leitung ihrer Deutschlehrerin In-Kyung Hwang verfasst haben, sind alles andere als oberflächliches Geschreibsel. Jetzt traten die Schüler mit ihren Werken gegeneinander an – in einem „Poetry Slam“ genannten modernen Dichter-Wettstreit, vor großem Publikum in der Stadtteilbibliothek Vogelstang.

Bibliotheksleiterin Christina Kaub begrüßte die Besucher im Namen Stadtbibliothek, des Freundeskreises und des GSG. Sie sei froh über die vielen tapferen Besucher, die trotz Sommerhitze gekommen waren. „Aber es wird sich lohnen“, versprach Kaub.

Abwechslungsreiches Programm

Die vielen Besucher erwartete ein abwechslungsreicher Poetry Slam, eine durchweg gute Atmosphäre – und mit Felix Pauli und Livia Menges zwei Moderatoren, die zur Freude aller entspannt und gut gelaunt ihre Slam Poeten zusammen mit dem Poetry-süchtigen Publikum durch den langen Abend führten. Insgesamt elf Beiträge von Nachwuchspoeten, von denen die Vorträge der beiden Moderatoren außer Konkurrenz liefen, boten den Besuchern feinste Unterhaltung. Die Zuhörer hörten eine bunte Vielfalt von Gedichten, Kurzgeschichten und kleinen Dialogen: Vorträge über die „Schulzeit“ (Annika Krämer), die „Umwelt“ (Noah Kuhn), die „Kindheit“ (Vero Mrangowius), „Alkohol“ (Vanessa Bellon), „Klischees“ (Mercedes Emte), die „Menschheit“ (Moritz Siedler), „Trump“ (Kristina Bakanova), „Schönheit (Tabea Graser) und eine Fahrt in der „Straßenbahn“ (Karen Friede).

Die Schüler hatten sie eigens für den Poetry Slam geschrieben und trugen sie durchweg professionell betont vor. Auf den Mund gefallen ist von den Teilnehmern des Poetry Slams in der Stadtteilbibliothek wirklich keiner. Mit Witz und Wortgewandtheit begeisterten die Schüler des Literaturkurses die Besucher und trugen ihre individuellen Texte im bis auf den letzten Platz gefüllten Lesesaal vor. Es war bereits der zweite Poetry Slam-Abend des GSG. Somit haben die jungen Poeten bereits eine Menge Erfahrung und die ließen sie in ihre Auftritte einfließen.

Gekonnte Vorträge

Allerdings kam dabei nicht das Gefühl langweiliger Routine auf. Vielmehr herrschte eine lockere Atmosphäre, die sich auf das gut gelaunte Publikum übertrug, und der die Wettkampf-Spannung zusätzlichen Pfiff verlieh. Dabei wirkten die Gäste aktiv mit, indem sie angesichts der Hitze nicht durch Beifall, sondern durch Punktvergabe bestimmten, wer der Beste war.

Als Gewinner ermittelten sie schließlich Karen Friede mit ihrem Text über amüsante Begegnungen in einer „Straßenbahn“. Für alle Slammer gab es am Schluss einen Gutschein für ein Buch, gestiftet vom Freundeskreis der Stadtbibliothek. Lehrerin Hwang ist stolz auf ihre Schüler, „die sich nicht nur der schwierigen Aufgabe gestellt haben, sondern die Texte auch mutig und souverän vortrugen“.

