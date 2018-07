An den Kampfgeist von früher erinnert

Anzeige

Mit sportlichem Programm und einem von zahlreichen Grußworten begleiteten Festakt hat der Spiel- und Sportverein (SSV) sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Der langjährige ehemalige Vorsitzende Bernd Maier – er führte den Verein von 1986 bis 1998 – erinnerte an die Gründungsjahre des SSV: „Die Anfänge waren sehr schwer, denn die Vogelstang, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht.“ Die ersten Treffen sportbegeisterter Vogel-stängler hätten in der Baubaracke der Familie Schäfer, damals der zentrale Anlaufpunkt im neu entstehenden Stadtteil, stattgefunden.

Bürgerverein als Urzelle

„Die Urzelle dieser Sportler war der zwei Jahre zuvor entstandene Bürgerverein“, erinnerte Maier. Jene Sportler wollten damals Fußball spielen und suchten nach einem geeigneten Ort zur Umsetzung ihrer Visionen. „Am 25. Juli 1968 kamen Sportbegeisterte zusammen, um einen Verein zu gründen. Ein Mehr-spartenverein musste es sein“, schilderte Maier. Nach dem beruflichen Feierabend in jenen Tagen sei die erwähnte Baubaracke umfunktioniert worden.

Bald entstand auch für die Sportler im Stadtteil die entsprechende Infrastruktur. „Mit der Fertigstellung der Schulen auf der Vogelstang verbesserte sich die Situation für den SSV – jetzt gab es auch Sporthallen“, so Maier. Im Laufe der Zeit habe sich der Verein als positiver gesellschaftlicher Einfluss etablieren können. In seinen besten Jahren habe der Spiel- und Sportverein über 1200 Mitglieder gezählt. Mittlerweile befindet sich das weitläufige Vereinsgelände des SSV südlich im Stadtteil Vogel-stang, ein wenig abgeschieden und an der Grenze zum benachbarten Stadtteil Wallstadt.