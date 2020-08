Arbeiten bald beendet

Die Netzgesellschaft der MVV modernisiert seit Januar 2020 abschnittsweise ein Teilstück des Stromnetzes auf der Vogelstang (wir berichteten), die Maßnahme diene der Erhöhung der Versorgungssicherheit im Mannheimer Norden, so der Energieversorger. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein, kündigte die MVV auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ jetzt an.

Die MVV hatte zunächst von Januar bis Mai 2020 in der Sachsenstraße zwei neue Hauptspeisekabel verlegt, Stromleitungen erneuert und Stromhausanschlüsse ausgetauscht, wo es erforderlich ist. Die ebenfalls im Januar gestarteten Arbeiten zur Verlegung neuer Leitungen zwischen dem Umspannwerk 3 von der Zeltinger Straße bis zur Pommernstraße (Käfertal-Süd) sind inzwischen weitgehend abgeschlossen.

Auch Telekom beteiligt

Aktuell führt MVV Netze in den nächsten drei bis vier Wochen noch Tiefbauarbeiten für die Kabelverlegung am oberen Seeweg des Vogelstangsees durch. Ein Teil der neuen Stromtrasse wurde aufgrund der Wurzelbereiche von Bäumen mit Schutzrohren versehen. Diese betroffenen Teilabschnitte sind bereits größtenteils wieder verfüllt. Der restliche Kabelgraben bleibt bis zum Einzug der Kabel geöffnet. Ein Teil wird voraussichtlich in der kommenden Woche gezogen, die restliche Strecke bis Mitte August. Danach wird alles wieder verfüllt und die Oberflächen wieder hergestellt. Voraussichtlich bleiben dann noch drei kleinere Montagegruben von etwa zwei mal zwei Metern geöffnet.

Die Tiefbauarbeiten führt die Firma Dasenbrock aus Vechta für die MVV Netze und die Telekom aus. Die Telekom nutzt die aktuellen MVV-Bauarbeiten und verlegt vorsorglich Schutzrohre für zukünftig benötigte Kommunikationskabel. scho

