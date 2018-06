Arbeiten für Neubau auf Franklin starten im August

Anzeige

Das Angebot des Wespinstift wird aber auch an anderer Stelle sukzessive erweitert. Nach Umbaumaßnahmen im ehemaligen Jugendwohnheim und späteren Wohnbereich für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird die Mutter-Kind-Gruppe im Juni auf acht Plätze aufgestockt.

Das Fest am See bildete das Ende der ersten Halbzeit an Feierlichkeiten. Bereits Ende April hatte die Stiftung mit geladenen Gästen das Jubiläumsjahr eingeleitet (wir berichteten). Ende Mai folgte eine Vorstellung in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzirkus Paletti. Nach dem Fest am See freuen sich die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste des Wespinstift noch auf ein Völkerballturnier, eine Fachtagung zum Stichwort „Resilienz“ sowie abschließend eine Feier mit aktuellen und früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. dir/ pbg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018