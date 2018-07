Aufruf zu Mut, Haltung und Gemeinsinn

Anzeige

„Der Beton bröckelt, aber die Bäume sind schön gewachsen“ – eine Anspielung auf die marode Bausubstanz der Geschwister-Scholl-Schulen konnte sich „Chako“ Habekost doch nicht verkneifen. Zum 50-jährigen Bestehen kehrte der Comedian an seine alte Bildungsstätte zurück. 1981 hatte er hier sein Abitur gemacht und erinnerte sich an Sitzfußball und Entspannungsübungen im Literaturkurs: „Wir haben uns flach auf den Boden gelegt, damit wir runterkommen.“ Doch bei allem Klamauk fand der Satiriker auch ernste Worte: „Freut euch an der Schule, aber achtet auf die Worte“, gab er den Schülern mit auf den Weg.

Den Finger in die Wunde legen

Geschwister-Scholl-Schule Die Geschwister-Scholl-Schule wurde Ende der 1960er Jahre als Modellprojekt für mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in Form einer kooperativen Gesamtschule konzipiert. Der Schulneubau erfolgte in mehreren Bauabschnitten. Bis zur Fertigstellung wurde in mobilen Pavillons unterrichtet, zwischenzeitlich in der 1969 fertiggestellten Hauptschule . 1975 kam die Zweigstelle der Stadtbibliothek Mannheim dazu. Mitte der 1970er Jahre zählte die Scholl-Schule 2466 Schüler, die in 92 Klassen unterrichtet wurden. Mit über 1300 Schülern ist die Geschwister-Scholl-Schule nach der IGMH auch heute noch Mannheims zweitgrößte Schule. dir

„Wenn wir Worte überstrapazieren, sind sie nichts mehr wert“, mahnte Habekost zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Sprache. Seinem Empfinden nach würden Worte wie „Nazi“ und „Rassist“ ausgeleiert. „Was passiert, wenn die wirklichen Nazis um die Ecke kommen? Was haben wir dann noch für Worte?“ Ganz bewusst sprach Habekost auch unangenehme Dinge an, redete in einer Wortverdrehung von „Verziehungsberechtigten mit Migrationsvordergrund“ und rief dazu auf: „Wir müssen die Sachen aussprechen und konkret überall die Finger in die Wunden legen, damit das mit der Demokratie klappt.“

Damit griff er die Grußworte seiner Vorredner auf. „Demokratie geht nicht ohne Rechtsstaat“, stellte Oberbürgermeister Peter Kurz klar und versuchte, das Beispiel von Hans und Sophie Scholl, die gegen die Diktatur aufgestanden seien, in die heutige Zeit zu übertragen. Die Würde des Menschen sei eben keine demokratische Frage. Öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Schulen könnten sich in Fragen der Demokratie nicht neutral verhalten, sondern hätten den Auftrag, das Grundgesetz zu verteidigen und seine Wertehaltung zu vermitteln. In Sachen Schulentwicklung wünschte sich Kurz mehr Verlässlichkeit: „Wir rudern mit Blick auf die aktuelle Stimmungslage zu oft zurück und tragen das nicht durch, was uns für die Zukunft weiterbringt.“ Der Anspruch, Dinge zu verändern und besser zu machen, sollte nicht aufgegeben werden.