Aufschlag auf Probe

Spiel, Spaß und Sieg: Unter diesem Motto steht die Schnuppertennis-Aktion bei der Tennisgemeinschaft Vogelstang. Jeden Montag bis Ende September können ab sofort alle Tennis-Interessierten in den „weißen“ Sport hinein schnuppern. Von 17 bis 18 Uhr gilt dieses kostenlose und unverbindliche Angebot für Kinder und Jugendliche, von 18 bis 19 Uhr für Erwachsene. Schläger und Bälle werden von den erfahrenen Trainern der TGV gestellt, Sportkleidung und Schuhe sollten mitgebracht werden. Wer bereits über Tenniserfahrung verfügt, ist ebenfalls gerne gesehen. Corona-bedingte Hygieneregeln werden laut TGV eingehalten. Die Anlage liegt in der Römerstraße 136, direkt am Bahnübergang zwischen Wallstadt und Vogelstang. Anmeldungen bei Jan Hofmann unter 0176/84 10 46 80 oder per Mail an jugendwart@tg-vogelstang.de. Weitere Informationen unter tg-vogelstang.de. red/mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020