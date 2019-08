Ausflug nach Rastatt ins Residenzschloss

Am Donnerstag, 19. September, lädt der Förderverein der Evangelischen Vogelstanggemeinde EHV zum Ausflug nach Rastatt ein. Der Bus fährt um 12.30 Uhr am Gemeindezentrum (Fürstenwalder Weg 2-4) ab. Im Residenzschloss erhalten die Teilnehmer eine Führung. Im Kostenbeitrag (Mitglieder fünf, Nicht-Mitglieder zehn Euro) sind die Busfahrt sowie der Eintritt mit Führung enthalten. Der EHV spendiert im Anschluss an die Schloss-Besichtigung ein Stück Kuchen sowie ein alkoholfreies Getränk. Gegen 18 Uhr kommt die Reisegruppe dann wieder am Gemeindezentrum an. Anmeldung bis 10. September im Pfarramt der Evangelischen Vogelstanggemeinde unter Tel. 0621/70 40 11. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019