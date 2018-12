Austausch unter Freunden in festlicher Atmosphäre

Andrej Costenizic gab seinen Einstand als Pianist vor großem Publikum. © Haas

„Still, still still, weil’s Kindlein schlafen will“ spielte Joachim Schäfer und die Besucher der Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Bürgersaal auf der Vogelstang sangen mit kräftiger Stimme mit. Bei Kaffee und Kuchen erlebten viele einen gemütlichen Nachmittag, der auch ausreichen Gelegenheit bot, sich einmal bei einem Gläschen Sekt zu unterhalte.

Die Vorsitzende Sigrid Haut und ihre Helfer hatten sich ein abwechslungsreiches Programm überlegt, das launig serviert wurde. Da erzählte der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei zunächst einmal eine selbst erlebte Weihnachtgeschichte. Er erinnerte sich dabei an Besuche in der DDR, in Wernigerode, und sprach über den etwas mulmig anmutenden Grenzübertritt und den Zwangsumtausch. Dieser führte dazu, dass er selbst als Kind in einem Laden eine Eisenbahn kaufen konnte. Mit der Zeit seien aber auch Versorgungsengpässe immer deutlicher zum Vorschein gekommen.

Um so erfreulicher sei es gewesen, Weihnachten nach dem Fall der Mauer mit Verwandten gemeinsam feiern zu können. Daher wünschte er allen Besuchern eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit.

Ralf Eisenhauer, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, packte seine Gitarre aus und erfreute mit Weihnachtsliedern wie „Alle Jahre wieder“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Da wurde immer wieder kräftig mitgesungen. Sein Debüt feierte dann Andrej Costenizic, er spielt erst seit eineinhalb Jahren Klavier. Vor großem Publikum gab er nun erstmals seinen mit viel Beifall bedachten Konzerteinstand.

Alexander Manz vom Kreisverband der Awo würdigte das gute Zusammenarbeiten von Ehrenamtlichen und hauptamtlich Beschäftigten, ehe der Nikolaus, der seine Rute vergessen hatte, Geschenke an die „Braven“ verteilte. Von denen gab es einige in dem Saal. Bei Kaffee und Kuchen nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich auszutauschen. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018