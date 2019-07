Awo-Ausflug zur Nudelfabrik

Die Awo Vogelstang lädt am 10. August wieder zu einem Ausflug, Reiseziel ist die Nudelfabrik Berres in Gerolzahn im Odenwald. Man trifft sich zur Abfahrt um 8 Uhr bei der Zwölf-Apostel-Kirche (unten, Nähe Bushaltestelle). Die Kosten für den Ausflug betragen 30 Euro. Darin enthalten sind die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, ein Filmvortrag und ein reichhaltiges Mittagessen, alkoholfreie Getränke eingeschlossen. Zusätzlich gibt es ein kleines „Gastgeschenk“ der Nudelfabrik. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das Freilichtmuseum in Gottersdorf zu besuchen. Auf der Rückfahrt, die für ca. 15 Uhr angesetzt ist, geht es noch in die „Wounemer Brauerei“ in Weinheim, wo die reisegruppe auch zu Abend isst. Der Museumsbesuch und das Abendessen sind nicht in den Kosten von 30 Euro enthalten. Anmeldung bitte bei Sigrid Haut, Tel. 0621/705707, oder Gisela Fröde, Tel. 0621/707517. scho

