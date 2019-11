Bach-Oratorium zum Mitsingen

Traditionell lädt die Kantorei Vogelstang am zweiten Weihnachtsfeiertag Chorsänger ein, Bachs Weihnachtsoratorium mitzusingen. Jedes Jahr wird ein Teil vormittags im Gottesdienst aufgeführt, dieses Jahr der erste Teil. Erfahrene Chorsänger können direkt am 26. Dezember um 9.30 Uhr in die Zwölf-Apostel-Kirche zur Probe kommen, und wer sich mit den Tönen nicht (mehr) so ganz sicher ist, kann an den beiden Mittwochabenden davor in die Kantoreiprobe kommen.

Anmelden zum Mitsingen kann man sich per E-Mail (info@kantorei-vogelstang.de). Den Orchesterpart übernimmt das Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Sebastian Osswald. scho

