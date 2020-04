Baustelle in Abschnitten – bis voraussichtlich Ende Mai

Wer derzeit die Sachsenstraße entlang kommt, dem fallen vor allem die dortigen Bauarbeiten ins Auge. Eine Nachfrage des „MM“ ergab, dass es sich dabei um Kabelverlegungen der MVV handelt. Die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens modernisiert dort das Stromnetz im Stadtteil und verlegt zwei neue Hauptspeisekabel. In den nächsten drei Monaten werden gleichzeitig auf einer Länge von rund 800 Metern abschnittsweise die Stromleitungen in der Sachsenstraße miterneuert. Die Baustelle wurde Ende Februar eingerichtet.

Die eigentlichen Bauarbeiten haben Anfang März begonnen und werden voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen sein, teilt die MVV mit. In Abstimmung mit der Stadt wurde die Firma Mannheimer Achatz mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, arbeite die Baufirma in mehreren kleinen Abschnitten, so die MVV. Wo es erforderlich sei, würden gleichzeitig die Stromhausanschlüsse ausgetauscht. Die Anwohner seien darüber bereits informiert worden.

Nach Angaben des Energieversorgers werden während der Bauzeit auch Parkplätze entfallen, es könne zudem zu Beeinträchtigungen im Gehwegbereich kommen. Ein Zugang zu den Gebäuden sei jedoch gewährleistet.

Rückfragen per E-Mail

Die MVV bittet um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen. Bei Rückfragen erreichen Bürger die MVV jederzeit per E-Mail an die Adresse instandhaltung-stromnetze@mvv-netze.de.

Seit Januar 2020 laufen außerdem die Arbeiten zwischen dem Umspannwerk 3 von der Zeltinger Straße in Käfertal-Süd bis zur Pommernstraße auf der Vogelstang. Aktuell wird dort im Abschnitt Industriegebiet Käfertal-Süd gebaut. Sobald absehbar ist, dass im Wohngebiet gearbeitet wird, informiert MVV die Anwohner im Vorfeld über die Arbeiten.

Ab Anfang Mai 2020 tauscht die MVV dann Stromleitungen neben dem Radweg am Vogelstangsee zwischen der Pommern- und der Sachsenstraße aus. scho/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020