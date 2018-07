Beim Helfen fehlt der Nachwuchs

Anzeige

Kritik an Taylor-Planung

Auch zu Taylor fand Heinrich klare Worte: „ Hier hat man den Investoren das Feld überlassen. Da ist nichts mehr zu machen.“ Keine Frage, Mannheim brauche Gewerbegebiete, aber man sollte auch Rücksicht nehmen auf die Struktur der bestehenden Wohngebiete, „und das geschieht zunehmend nicht“, so Heinrich. Zu den Planungen, einen Gastronomiebetrieb am Oberen Vogel-stangsee anzusiedeln, verwies Heinrich auf den Protest der Anwohner. Denen sei sehr daran gelegen, das Stück Natur mit seiner parkähnlichen Landschaft zu erhalten. Vor allem der Zugriff auf den im Bebauungsplan ausgewiesenen Parkplatz bereite Sorge. „Da kommen 100 bis 150 Autos“, so Heinrich. Sein Appell an die Investoren und die Stadt: „Man sollte ordnungsgemäß und verantwortungsvoll Standorte überprüfen.“ Als Alternativen schlug Heinrich die ehemalige Sternwarte vor oder das Brachgelände in Vogel-stang-West an der Römerstraße. SPD-Stadtrat Reinhold Götz meinte Bezug nehmend auf einen Vororttermin seiner Partei zu diesem Thema: „Die überwiegende Mehrheit lehnt den Standort am Oberen See ab.“

Vom Vogelstangsee und vom Wind im Stadtteil sang eingangs der Bürgerchor unter der Leitung von Florian Moser. Kinder vom Jugendhaus spielten gemeinsam mit dem Akkordeon-Verein Rheingold ein russisches Volkslied, und die Girlsforce Slam um Trainerin Chantal Ritter zeigten eine tolle Choreografie. Musikalisch klang das Fest mit dem Musikverein Altlußheim aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018