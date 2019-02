Berliner ruckzuck weg

Der Absatz rollte, auch dank der Unterstützung des Stadtprinzenpaares Daniela I. und Dirk II. von Cosmopolitanien: Am Stand im Real-Markt auf der Vogelstang von Anneliese Herd, der Leiterin der Aktion Sorgentopf, und ihrem Team, wurden Berliner verkauft, die buchstäblich weg gingen „wie warme Semmeln“. 5500 waren von dem Einkaufsmarkt gespendet worden, um den Bewohnern auf der Vogelstang, die in Not geraten sind, in schwierigen Situationen zu helfen.

Da war sich auch das Stadtprinzenpaar nicht zu schade, die Aktion zu unterstützen. „Das machen wir schon seit rund 25 Jahren hier. Wir sind so dankbar, dass uns der Real-Markt und das Management des Kurpfalz-Center so unterstützt. Da kann man nur Danke sagen“, freute sich Herd. Center-Manager Björn Kirschsieper war begeistert: „So etwas kann man nur unterstützen.“ Auch der Leiter des Einkaufsmarktes, Jürgen Bieda, war fröhlich: „Mal schauen, ob wir es diesmal wieder schaffen, dass alle Berliner am Ende verkauft sind.“

Damit auch die richtige Fasnachtsstimmung aufkam, sorgte Alleinunterhalter Theo Buchholz für Unterhaltung – auch er spielte fer umme. Und die Tanzgruppe „Girlsforce Slam‘“ vom Jugendhaus Vogelstang zeigte ihr Können bei einer Tanzeinlage vom Feinsten. Noch ein zweites Prinzenpaar war zur Unterstützung der Mannheimer Monarchen dabei: Sabrina IV. und Patrick I. von den „Hellesema Grumbe“. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019