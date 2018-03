Besonderen Bootsbauer geehrt

Anzeige

Aus gesundheitlichen Gründen hat sich Helmut Mylius nach 36 Jahren als Vorstand der Modellsportgruppe des Bürgervereins Vogelstang entschlossen, sein Amt abzugeben. Insgesamt gehörte er dem Führungskreis der Gruppe allerdings bereits 40 Jahre an – denn er war schon von Anfang an dabei. Jetzt ehrten ihn die Mitglieder mit dem Ehrenvorsitz.

Beharrlich und kompetent

Helmut Mylius hat es verstanden, durch Beharrlichkeit und Ausdauer die Gruppe „am Leben“ zu halten. Er ist ein Schiffsmodellbauer und Tüftler, wie es sie heute nur noch wenig gibt: mit immer neuen Einfällen und stets auf der Suche nach Lösungen für Probleme. Ganz besonders gilt das für die vielen Dampf-Schiffsmodelle, bei denen er mitunter nur eine Zeichnung oder ein Bild hatte und dennoch alles perfekt nachbaute. Klar, dass diese Schiffsmodelle bei den großen Ausstellungen stets „punkteten“.

Bei Meisterschaften vertreten

Aber auch die Segelboote haben es ihm angetan, alle perfekt gearbeitet und von ihm dann ebenso perfekt gesegelt. Viele schöne Preise sind die „Erinnerung“ an erfolgreich gestaltete Regatten wie etwa die deutsche „Vize-Meisterschaft“ 1993 in der M-Boot-Klasse. Diese Boote werden auch international gesegelt, Mylius nahm an mehreren Weltmeisterschaften teil und platzierte sich dabei mit seinen bis ins kleinste Detail ausgetüftelten Modellen stets im Vorderfeld.