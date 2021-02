Bezirksbeirat fordert Wegweiser

Die SPD im Bezirksbeirat Wallstadt hat erneut die noch immer fehlende Ausschilderung der Parkplätze für den Vogelstangsee angemahnt. Sie sind ein Dauerbrenner in dem Stadtteilgremium – doch bislang ohne Ergebnis.

An schönen Tagen drängeln sich viele Besucher in dem Naherholungsgebiet, die dann die teils engen Straßen der umliegenden Wohngebiete auf der Vogelstang und insbesondere in

...