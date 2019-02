Brücke für Läufer und Radler

Am Kreisel Thüringer Straße soll eine Fuß- und Radwegbrücke zwischen Vogelstang und Franklin gebaut werden. Verkehrsplaner Volker Böhn erklärte, die Verwaltung wolle die zwei Zentren Vogelstang und Franklin beziehungsweise Columbus mit einem solchen Weg verbinden, so dass auch die Schüler in der geplanten Schule auf Franklin komfortabel und sicher ihr Ziel erreichen. Beim Stadtteilrundgang

...