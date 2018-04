Deftiger Sound – geprobt wird im Radladen

Anzeige

Fan von Guns’n Roses

„Wir haben schon auf dem Frankenthaler Strohhutfest gespielt, überhaupt spielen wir viel auf Wein- und Stadtfesten“, erzählte Sänger Stephan Karkovskis in der Pause. Am 24. Juni werden Guns N’ Roses – unter den alten Hard-Rock-Dinosauriern ein Favorit von Gesangskünstler Stephan Karkovskis – auf dem Mannheimer Maimarktgelände ein Open Air geben. „Ich finde die Tickets dafür überteuert, schon unverschämt“, kritisierte Karkovskis. In der Cover-Rock-Band „Dirty Doc“ spielt Mike Gruber die E-Gitarre. Er führt beruflich ein alteingesessenes Fahrradgeschäft im pfälzischen Frankenthal. In den Räumen dieses Fahrradgeschäftes treffen sich die Bandmitglieder regelmäßig zur Probe.

Zurück auf der Zwölf-Apostel-Bühne stimmte das Quintett weitere schmissige Lieder an wie „The final countdown“ von Europe, „Paradise City“ von den Gunners und „Don’t stop believin’“ von Journey. Den Bass mit den vier dicken Saiten beherrscht Frontmann Stephan Karkovskis ebenfalls, wie der Frankenthaler lässig demonstrierte. An den Tasten stand Keyboarder Andreas Böhles, dessen kompletter linker Unterarm farbenfroh tätowiert ist. In der Körperkunst-Szene nennt man das „Tattoo-Ärmel“. Im Zwölf-Apostel-Saal brachten die fünf Sound-Doktoren den Boden ordentlich zum Beben. „Wir spielen dreckige und rotzige Musik“, betonte Gitarrist Mike Gruber.

Diese klangliche Urwüchsigkeit bringe sich im Bandnamen „Dirty Doc“ zum Ausdruck. Typischer Lange-Haare-Rock von den 1970er bis 1990er Jahren. Später stieg der Gitarren-Virtuose von der Bühne herunter und spazierte spielend durch die lichten Besucherreihen. Außerdem brachte das Quintett noch Titel zu Gehör wie „Everything about you“ von Ugly Kid Joe, „Here I go again“ von Whitesnake und „TNT“ von AC/DC. „Ich wünsche mir, dass wir euch alle wiedersehen“, verabschiedete sich Sänger Stephan Karkovskis mit seinen Bandkollegen beim Publikum.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.04.2018