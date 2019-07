Der ganze Stadtteil in Feierlaune

Alle sind sie wieder dabei, Vereine und Chöre, Institutionen und Musiker, Sportler und die Polizei, wenn der Gemeinnützige Bürgerverein Vogelstang am Wochenende vom 26. und 27. Juli zu seinem großen Stadtteilfest einlädt. Es ist bereits das 36. Fest, das man gemeinsam auf dem Festplatz vor der Freizeitstätte feiert. Zwei Tage lang gibt es Musik und Infostände, Ausstellungen und Aktionen – und selbstverständlich auch Zeit für gemütliche Runden und gute Gespräche bei deftigem Essen und gekühlten Getränken.

Vorlauf am Freitag

Los geht es am Freitagnachmittag, um 17.30 Uhr trifft sich die ganze Vogelstang auf dem Festplatz, es gibt Speisen und Getränke, und die Gelegenheit, einfach mal zusammenzusitzen mit Freunden, der Familie und mit netten Nachbarn. Um 19.30 Uhr bittet der Bürgerverein dann zu seinem Spielabend in die Freizeitstätte, wo sich Spielefans regelmäßig treffen.

Der Samstag markiert dann den Auftakt zu den eigentlichen Feierlichkeiten. Es geht los um 10.30 Uhr auf dem Festplatz, wo Gunter U. Heinrich, der Vorsitzende des Bürgervereins, seine Rede hält. Erfahrene Stadtteilfest-Besucher wissen, dass er dabei keine Blatt vor den Mund nimmt und wie immer das Geschehen im Stadtteil auch kritisch beleuchtet. Danach schreitet man zur offiziellen Eröffnung mit dem Ersten Bürgermeister Christian Specht und dem traditionellen Fassbier-Anstich, bevor dann der Bürgerchor seinen Auftritt hat.

Diesmal steht auch eine Ehrung auf dem Festprogramm: Gunter Heinrich junior, der seit 1992 das „Vogelstang Echo“ des Bürgervereins als Geschäftsführer leitet, bekommt den „6. Vogelstängler Bronzebogen“ überreicht. Mit der Auszeichnung ehrt ihn die Vogelstang-Stiftung von Ulrike und Volker Kögel für seine Verdienste um den Stadtteil. Im Anschluss an die Verleihungszeremonie macht man sich dann gemeinsam auf zu einem Rundgang über den Festplatz.

Danach können die Festgäste sich vor dem Kinderhaus an den Ständen von Vereinen und Institutionen aus dem Stadtteil über deren Wirken informieren lassen. Zudem ist dort eine Modellbau-Ausstellung mit ebenso interessanten wie detailreichen Exponaten aufgebaut. Die Polizei zeigt vor dem Kinderhaus, wie man sich wirksam gegen Kriminalität schützen kann und stellt ihre Präventionsarbeit vor.

Für die Kinder haben sich die Organisatoren richtig ins Zeug gelegt, die Mädchen und Jungs erwartet ein umfangreiches Programm auf dem Marktplatz. Der „Soccer Cage“, ein Fußballfeld, und die Spiele-Straße des Wespinstifts sind aufgebaut, es gibt einen Blasrohrstand der Feldbogen- und Blasrohrschützen, und der Reiterverein überrascht diesmal mit einem Hobby-Horse-Parcours. Weil die Ponys zu Hause bleiben müssen, stellt der Verein diese Turnierdisziplin vor, die in Nordeuropa viele Anhänger hat. Kinder können sich dabei als Springreiter versuchen und einen Parcours mit einem Steckenpferd bezwingen. Als Belohnung serviert der Verein bunte Muffins. Das Jugendhaus steuert einen Kräuter- und Früchtestand bei, zudem warten viele andere Programmpunkte auf die kleinen Gäste.

Wer kräftig feiert, sollte auch gut essen: Auf dem Speiseplan stehen an beiden Tagen Grillspezialitäten sowie Fischbrötchen am Festplatz. Samstags serviert man zusätzlich Kaffee und Kuchen in der Freizeitstätte.

Kuchenspenden willkommen

Für die Zeit des Stadtteilfests ändert die RNV an beiden Tagen, also am 26. und 17. Juli, den Fahrweg der Buslinie 54. Die Busse können dann nicht über die Sachsenstraße und den Freiberger Ring fahren, sie werden daher durch die Weimarer Straße umgeleitet und halten am Geraer Ring. Wer eine so große Veranstaltung wie ein Stadtteilfest auf die Beine stellen will, braucht engagierte Freiwillige, die mit anpacken. Der Bürgerverein freut sich über jede helfende Hand, wer mitmachen will, kann sich per Mail an buergerverein-vogelstang@t-online.de melden. Sehr willkommen sind auch Kuchenspenden, die am 27. Juli in der Freizeitstätte entgegen genommen werden. Einem auch süßen Fest steht dann nichts mehr im Wege.

