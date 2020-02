Drohnen inspizieren Dach

Wenn Bürger zwischen 24. und 29. Februar Drohnen über der Außenstelle Vogelstang der Heinrich-Lanz-Schule in der Dresdener Straße kreisen sehen, besteht kein Grund zur Sorge: Die BBS, Bau- und betriebsservice GmbH der GBG lässt dort das schwer zugängliche und unübersichtliche Dach der Schule mit dieser Technik überprüfen und vermessen, wie das Unternehmen ankündigte. Die Drohne fotografiert und vermisst die Flächen mit einer hochauflösenden Kamera, daraus wird dann ein 3-D-Modell erstellt. Damit lassen sich laut BBS Fehlstellen, also Löcher und Risse etwa, in der Dachstruktur erkennen und markieren.

