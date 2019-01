Düstere Klänge erfüllen den Saal

Unten im Kellersaal brachte die Band Bury My Regrets die Besucher dazu, in die Hocke zu gehen und auf ein Zeichen hin kollektiv in die Höhe zu springen. „Wir haben intensiv neue Musik geschrieben“, stellte Frontsänger Sven Brechtel, dessen Unterarme kunterbunt tätowiert sind und der studierter Sozialarbeiter ist, neue Songveröffentlichungen seiner fünfköpfigen Combo in Aussicht. Ähnlich wie die amerikanische Musiklegende Mike Muir trug Frontmann Brechtel eine rote Bandana um die Stirn. Im Jugendfreizeithaus auf der Vogelstang traten im Rahmen eines Hardcore-Indoor-Festivals die vier hart rockenden Gruppen A Traitor Like Judas, Bury My Regrets, Ikarus und Neverland auf. Es war ein Konzert des Veranstaltungsteams „For The Youth Concerts“ (Deutsch: Konzerte für die Jugend).

Auftritt trotz Rückenschmerzen

Zusammen mit seinen vier Bandkollegen tobte Gitarrist Ilija Tufekcic über die Bühne. Und das, obwohl den 23-Jährigen, der aus dem südhessischen Bürstadt kommt und bosnisch-kroatische Wurzeln hat, an jenem Abend starke Rückenschmerzen plagten.

Anschließend erzeugte die Metalcore-Gruppe A Traitor Like Judas, die aus Braunschweig angereist war und sich auf Abschiedstournee befindet, auf ihren E-Gitarren gespenstisch hallende, düstere Klänge. Denn elektrisch verstärkte Gitarren und Hardcore gehören einfach zusammen. Seine jungen Zuhörer animierte der Sänger dazu, mit den Armen von links nach rechts zu rudern, synchron im Rhythmus zur stampfenden Metal-Musik. Sänger Jasper Elter machte in einer kurzen Ansprache seinem Unmut über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump Luft.

Gruppe löst sich auf

Nach der laufenden Tournee, die mit einem Abschiedskonzert in dem angesagten Braunschweiger Rockclub „B58“ endet, wird sich die Combo A Traitor Like Judas auflösen – auf dem Höhepunkt ihres Erfolges innerhalb der Metal-Szene, in der sich die niedersächsischen Rockmusiker seit dem Jahrtausendwechsel ihre eigene Nische erkämpfen konnten. „Nach 18 Jahren hören wir auf“, schilderte Frontmann Jasper Elter. „Wir haben dieses Jahr ganz tolle Sommer-Festivals gespielt“, resümierte der 34-Jährige, der hauptberuflich als Lehrer einer Gesamtschule in Hildesheim unterrichtet, das zurückliegende Jahr 2018. Vor zwei Jahren durften die Braunschweiger Metalcore-Rocker sogar eine Auslandstournee quer durch Kenia absolvieren, mit Unterstützung der Non-Profit-Organisation „Hardcore Help Foundation“, die humanitäre Projekte umsetzt.

„Als erste Metalband weltweit waren wir in Kenia. Wir spenden auch immer einen großen Anteil unserer Gagen für wohltätige Zwecke“, erzählte Sänger Jasper Elter nach dem Auftritt im Jugendhaus Vogelstang.

