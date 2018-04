Ein Festival für Stadtteilkunst

Anzeige

Die Eröffnung, die von Christina Kaub, der Leiterin der Zweigstelle der Stadtbibliothek auf der Vogelstang, und Silke Herr, Direktorin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, moderiert wird, bietet einige Schmankerl aus dem Gesamtprogramm, aber auch darüber hinaus. So darf sich das Publikum im Forum der Scholl-Schulen (Mecklenburger Str. 62) auf Besuch aus dem Mannheimer Capitol freuen. Das Duo Sommergeflüster mit Ralf Bopp und Kati Sommer wird Stücke Deutscher Pop-Poesie zu Gehör bringen. Die Theater-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zeigt Ausschnitte aus dem Theaterstück „Der Drache“ von Jewgeni Schwarz. Diese Märchenkomödie wurde anlässlich des 75. Todestages der Geschwister Sophie und Hans Scholl inszeniert und kommt als letzter Programmteil am 14. und 15 Mai, jeweils um 19 Uhr im Scholl-Forum zur Aufführung.

Ergänzt wird der Eröffnungsabend durch Interviews mit Akteuren der Kulturtage. Zu ihnen gehört beispielsweise auch die Mannheimer Künstlerin Marianne Merz. Sie ist von Anfang an als Kulturschaffende dabei, arbeitet aktiv im Kulturarbeitskreis mit und zeigt in ihrer Ausstellung „Tore und Brücken“ am 22. April im Evangelischen Gemeindezentrum eine Auswahl ihrer mehr als 2000 Arbeiten aus 30 Jahren. Einführende Worte gibt Alfred Huber, der ehemalige Leiter der Kulturredaktion des Mannheimer Morgen.

Nächster Programmhöhepunkt ist am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr das Konzert des Lupot-Streich-Quartetts in der Zwölf-Apostel-Kirche, Geraer Ring 7. Andrei Rosianu (1. Geige), Susanne Phieler (2. Geige), Stephanie Phieler (Bratsche) und Friedrich Martin Voigt (Cello) sind allesamt Mitglieder in hochkarätigen Orchestern. Sie spielen das Streichquartett Nr. 7 in F-Dur op. 59, Nr. 1 von Ludwig van Beethoven sowie das Quartett Nr. 12 in F-Dur op. 96 von Antonin Dvorak.

