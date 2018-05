Ein Freigeist, der die Gitarre beherrscht

Anzeige

Mit seinen Fingerkuppen quietschte und klopfte Boesser-Ferrari über den hölzernen Korpus seiner Akustikgitarre. Zwischendurch ließ der erfahrene Künstler seine Gitarre wie ein fern lachendes Gespenst auf dem Dachboden klingen, verbunden mit südländischen Rhythmen: Erstaunlich, was man als Musiker aus einer einfachen sechssaitigen Gitarre doch alles an Klängen herausholen kann. In Bezug auf die Live-Musik von Claus Boesser-Ferrari fallen dem Zuhörer daher Attribute ein wie „sphärisch“, „ausufernd“ und „transzendent“.

Anruf vom Urheber

Vor wenigen Wochen meldete sich Urheber Martin Böttcher, der über einen Verlag die neue Winnetou-CD von Boesser-Ferrari zugeschickt bekam, bei dem Odenwälder Klangkünstler telefonisch, um sich zu bedanken. „Der fand das ganz toll“, freute sich Gitarrist Boesser-Ferrari. Den zuweilen scheppernden Sound seiner Gitarre jagte der Saitenhexer durch ein breites Effektgerät zu seinen Füßen, an dessen Knöpfchen der Musiker drehte.

In eigenwilligen Versionen brachte Boesser-Ferrari die Nummern „Oh well“ von Fleetwood Mac, „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehár sowie „Und was bekam des Soldaten Weib“ von Kurt Weill zu Gehör. Mit dem weißen Filzkopf eines Trommelstocks hämmerte der Künstler auf seinen Saiten herum. Darüber hinaus spielte der Odenwälder die Nummer „Pow Wow“ des vor zwei Jahren unerwartet verstorbenen Szene-Musikers Hans Reffert – in Erinnerung an seinen Kollegen. „Mir fehlt er, auch wenn ich ihn nicht regelmäßig getroffen habe. Ein Verlust“, bedauerte Gitarrist Claus Boesser-Ferrari.

Mithilfe eines Flaschenhalses ließ der Virtuose seine Akustikgitarre klingen wie ein elektronisch fiependes Raumschiff. Eine wahre Sound-Orgie war das, reich an ungewöhnlichen Ideen, Finessen und Details. Auf seinen Gitarren beherrscht der Meister nämlich die gesamte Palette an Klangfarben. Zur Zugabe erzeugte Boesser-Ferrari, nach weiteren Songs wie „Canon“ von Charles Mingus und dem jüdischen Volkslied „Der Rebbe tanzt“ eine künstlerisch genutzte Rückkopplung an seinen beiden schwarzen Verstärkern im Hintergrund.

Mit diesem Abend verabschiedete sich das Nachtcafé sich in die Sommerpause. Das nächste Konzert wird am 21. September das Quartett „Saxofonia“ geben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018